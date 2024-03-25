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Son dakika: CHP'de İzmir kaosu! Seçime 6 gün kala Tunç Soyer bombalamaya devam etti: Hem beni aday gösterme hem de çalışmamı bekle

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine tam 6 gün kaldı ama CHP İzmir'de kriz henüz yatışmış değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer yeniden aday gösterilmeyince CHP adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamış hatta İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu'nun yanında boy göstermişti. Konuyla ilgili gazetecilerin sorusuna yanıt veren Tunç Soyer'in "Yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir” ifadeleriyle krizin hala devam ettiğini gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 15:27 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:48
Son dakika: CHP’de İzmir kaosu! Seçime 6 gün kala Tunç Soyer bombalamaya devam etti: Hem beni aday gösterme hem de çalışmamı bekle

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Türkiye 6 gün sonra sandığa gidiyor ancak CHP'nin parti içindeki kavga ve kaosu bitmek tükenmek bilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden 'değişimciler', Kılıçdaroğlu destekçilerinin de bir bir üzerine çizik attı.

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Söz konusu isimlerden biri de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için Tunç Soyer önümüzdeki yerel seçimlerde aday gösterilmedi, yerine Cemil Tugay'ın adı yazıldı.

Genel Merkez'in kendisine aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce söylediğini ifade eden Tunç Soyer, Özgür Özel yönetimini "Siyasi nezaketsizlik" olarak nitelendirdi.

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Soyer tam da bu yaşananlardan sonra yerine aday konulan Cemil Tugay'ın tabiri caizse yanına bile uğramadı. İzmir'de Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılması, Tugay için oy istemesi gerekirken Soyer'i İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yanında dahi gördük.

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Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'nun yanında görülmesi gündemde büyük yer tutarken yeni aday Cemil Tugay tepki göstermiş, Özgür Özel ise katıldığı bir canlı yayında doğru olanın Tunç Soyer'in İmamoğlu'ndan önce İzmir kampanyasına destek vermesi olduğunu söylemişti.

"HANİ BAŞARISIZ BULUYORDUNUZ YA…"
Konuyla ilgili kendisine seçime 5 gün kala yöneltilen soruya verdiği cevapla CHP Genel Merkezi'ni topa tutmaya devam eden Tunç Soyer, "Sonuç itibarıyla ben aday gösterilmedim. Yani üstelik anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Hatta daha yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir" ifadeleriyle krizin hala devam ettiğini gözler önüne serdi.

"HEM ADAY GÖSTERME HEM ÇALIŞMAMI BEKLE"

"Başarısız bulunduğum yerde CHP için çalışmanın bir sınırı vardır" diyen Soyer, "Bunun sorumluluğunu benden beklemek artık haksızlık olur. Bir siyasi irade kullanıldı. Bu siyasi iradenin tercihleri oldu. O tercihlerin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz bir hafta sonunda. Ama hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil" diye konuştu.

"DEĞİŞİM 1 NİSAN'DAN SONRA OLMALIYDI"
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'dan sonra değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Soyer, "Ama bu değişim 1 Nisan'dan sonra olmalıydı. Burada yanıldığımı gördüm. Kurultay süreci partinin seçmeniyle partiyi barıştıran bir sonuç ortaya koydu. Ama diğer kısmı doğru çıktı, yani partide büyük bir kaynama olur, büyük bir kaos olur. Tam seçime giderken bu doğru olmaz. Dolayısıyla ben hala o noktadayım. Keşke bu kurultay 1 Nisan'dan sonra yaşansaymış" sözleriyle partide Özgür Özel yönetimiyle birlikte yaşanan krizlere dikkat çekti.

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