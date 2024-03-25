Son dakika: CHP’de İzmir kaosu! Seçime 6 gün kala Tunç Soyer bombalamaya devam etti: Hem beni aday gösterme hem de çalışmamı bekle

"HANİ BAŞARISIZ BULUYORDUNUZ YA…"

Konuyla ilgili kendisine seçime 5 gün kala yöneltilen soruya verdiği cevapla CHP Genel Merkezi'ni topa tutmaya devam eden Tunç Soyer, "Sonuç itibarıyla ben aday gösterilmedim. Yani üstelik anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Hatta daha yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir" ifadeleriyle krizin hala devam ettiğini gözler önüne serdi.

"HEM ADAY GÖSTERME HEM ÇALIŞMAMI BEKLE" "Başarısız bulunduğum yerde CHP için çalışmanın bir sınırı vardır" diyen Soyer, "Bunun sorumluluğunu benden beklemek artık haksızlık olur. Bir siyasi irade kullanıldı. Bu siyasi iradenin tercihleri oldu. O tercihlerin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz bir hafta sonunda. Ama hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil" diye konuştu.

"DEĞİŞİM 1 NİSAN'DAN SONRA OLMALIYDI"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'dan sonra değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Soyer, "Ama bu değişim 1 Nisan'dan sonra olmalıydı. Burada yanıldığımı gördüm. Kurultay süreci partinin seçmeniyle partiyi barıştıran bir sonuç ortaya koydu. Ama diğer kısmı doğru çıktı, yani partide büyük bir kaynama olur, büyük bir kaos olur. Tam seçime giderken bu doğru olmaz. Dolayısıyla ben hala o noktadayım. Keşke bu kurultay 1 Nisan'dan sonra yaşansaymış" sözleriyle partide Özgür Özel yönetimiyle birlikte yaşanan krizlere dikkat çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN