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İzmir'de üstü çizilen CHP'li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz

İzmir'de üstü çizilen CHP'li Tunç Soyer, partisi ve Özgür Özel'e sitem etti. Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi. Öte yandan partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 19:49 Güncelleme 24 Şubat 2024, 19:49
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir'de adaylığa seçilen isim Cemil Tugay olmuştu.



SOYER'İ BERABER HARCADILAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek vermesi nedeniyle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer ismini istememişti.

Cemil Tugay kararı sonrası Soyer yaptığı ilk açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombalamıştı.

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Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.


CHP'YE SİTEM
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken tekrar aday gösterilmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisini bombaladı.

CHP'ye sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.


DEĞİŞİM ADI ALTINDA UMUTLAR SÖNÜMLENDİ
Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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