SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Anavatan Partisi 31 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını açıkladı

Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu. Törene, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök ve meclis üyeliği adaylarının katıldığı kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 15:11 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:11
Anavatan Partisi 31 Mart’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldığını açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının, Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatınca düzenlenen törende açıklandığı bildirildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceklerini dile getirerek, "Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz." ifadesini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında, şunları kaydetti:

"Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

Törene, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök ve meclis üyeliği adaylarının katıldığı kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP ve DEM’e gönderme: Talimat Kandil’den uygulama İstanbul ve Ankara’da! | Emeklilere mesaj | TOKAT MİTİNGİ
EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme
Türk Telekom
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?
Berk Göktaş’tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi’ni bildi Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçti
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırısına uzandı! Sorgu görüntüleri ortaya çıktı
CHP’nin para kulesi skandalında her yol Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş...
Terör devleti İsrail’de hükümet düşüyor! Netanyahu resmen ilan etti: Soykırım kabinesi dağılıyor
Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan Manhattan’da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş
Okan Buruk Galatasaray’dan ayrılıyor mu? O hamle canını sıktı
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA