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Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydın'da CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: "Başörtülü öcüler burada yaşamasın"

Yerel seçimlere günler kala toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyen 28 Şubat artıkları hortladı. Aydın'da CHP seçmeni bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu. Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi. Bu durum "CHP budur değişmez" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 15:37 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:52
Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydın’da CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: Başörtülü öcüler burada yaşamasın

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Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Aydın'da CHP seçmeni bir kadın başörtülülere 'öcü' deyip nefret kustu



Büyükşehirleri kaybetme endişesi yaşayan CHP bölücülerle 'DEM'lenerek istikamet almaya çalışırken toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyen kirli mahfiller seçim öncesi yine harekete geçti.



"BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR ÖCÜ, BURADA YAŞAMASINLAR"

CHP'li Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın'da skandal bir provokasyon kayıtlara geçti.

Kuşadası'nda yapılan bir sokak röportajında konuşan CHP seçmeni bir kadın, başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.



"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞMASINLARİ LAYIK OLDUKLARU YERDE YAŞASINLAR"

28 Şubat artığı kafa yapısını gözler önüne seren kadın, "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" dedi.

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CHP seçmenlerinin Aydın'da "başı kapalı öcüler istemiyoruz" diyehrek imza attığı bu provokasyon akıllara 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin yapıldığı dönemki kirli provokasyonları getirdi.

MÜTEDEYYİN GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI

O dönem İstanbul'da metroda seyahat eden bir genç sırf 'mütedeyyin' bir imaja sahip olduğu için hedef alınmıştı.

Saldırgan "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırmıştı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜR BAŞÖRTÜLÜ SEÇMENE HAKARET

14 Mayıs yani seçimlerin yapıldığı gün de Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li bir avukat Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırıp oy kullanan başörtülü seçmenleri de "Yolu şaşırdınız galiba. Arabistan aşağı tarafta. Burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" diyerek hedef göstermişti.

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