Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydın'da CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: "Başörtülü öcüler burada yaşamasın"

Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor.
Büyükşehirleri kaybetme endişesi yaşayan CHP bölücülerle 'DEM'lenerek istikamet almaya çalışırken toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyen kirli mahfiller seçim öncesi yine harekete geçti.
"BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR ÖCÜ, BURADA YAŞAMASINLAR"
CHP'li Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın'da skandal bir provokasyon kayıtlara geçti.
Kuşadası'nda yapılan bir sokak röportajında konuşan CHP seçmeni bir kadın, başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu.
"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞMASINLARİ LAYIK OLDUKLARU YERDE YAŞASINLAR"
28 Şubat artığı kafa yapısını gözler önüne seren kadın, "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" dedi.