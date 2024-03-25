Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydın'da CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: "Başörtülü öcüler burada yaşamasın"

Mütedeyyin genç giyimi nedeniyle hedef alındı



CHP seçmenlerinin Aydın'da "başı kapalı öcüler istemiyoruz" diyehrek imza attığı bu provokasyon akıllara 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin yapıldığı dönemki kirli provokasyonları getirdi.



MÜTEDEYYİN GENÇ GİYİMİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI



O dönem İstanbul'da metroda seyahat eden bir genç sırf 'mütedeyyin' bir imaja sahip olduğu için hedef alınmıştı.



Saldırgan "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırmıştı.