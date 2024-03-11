CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı

CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY

"BİR DAKİKA YANIMDA DURMADI BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKASINA ÇALIŞIYOR"

Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de konuşan Cemil Tugay şunları söyledi:

"İtirazım var. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına. Bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

TUGAY'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Soyer, konuya sessiz kalırken Cemil Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına katılan Cemil Tugay, "Bir kere dost ortamında biraz duygu haliyle söylenen sitem sözüdür. Birikenlerin bir anlık taşmasıdır. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Herkes tarafından çok açık şekilde anlaşıldı kime söylediğim. Soyer Bey ile ilgili sitemdir. O ortamda herkes bize yakındı, dertleşme gibiydi. Sitemimi ilettiğim bir toplantı idi. Partimizin içerisinde bazı kişiler adaylaşamamalarından kaynaklı bizi sanki AK Parti'nin adayı ile baş başa gibi bir algı içerisindeler. Yeterli liyakate sahip olmadığımı söyleyerek süreci karalayan, çarpıtan bir hal içindeler…İlk aday adaylığımdan beri. Bu; parti içi üst kesiminden bazı kişiler tarafından da kaynaklı… Buna üzüldüm" dedi.