31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nedir, kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası kaç TL 2024? YSK açıkladı

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 2023 yılı için oy kullanmama cezası 22 TL'dir. Bu ceza, ilçe seçim kurulu tarafından oy kullanmama cezasına çarptırılan seçmene tebliğ edilir.