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BMGK'da alınan Gazze'deki ateşkes kararı sonrası soykırımcı İsrail nefret kustu: Durmayacağız | Katil Bibi'den ABD kararı

Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına tepki göstererek nefret kustu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tasarının onaylanmasından sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler bir çöplük." ifadesini kullanırken, aşır sağcı Bakan Smotrich de" Durmayacağız" dedi. Öte yandan katil Netanyahu kararının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 20:41 Güncelleme 25 Mart 2024, 20:42
BMGK’da alınan Gazze’deki ateşkes kararı sonrası soykırımcı İsrail nefret kustu: Durmayacağız | Katil Bibi’den ABD kararı

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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına tepki gösterdi.



Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tasarının onaylanmasından sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler bir çöplük." ifadesini kullandı.



Aşır sağcı Bakan Smotrich de karara X üzerinden tepki verdi.

Smotrich, paylaşımında "5.5 ay. Unutmadık! Zafere ve esirlerin geri dönüşüne kadar durmayacağız." dedi.


NETANYAHU İSRAİL HEYETİNİN ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.



ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyerek, "Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.



Netanyahu, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmaksızın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmemesi halinde oylama öncesi söz konusu ziyaretin iptal edileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden flaş karar: Gazzede ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABDden çekimser oyBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden flaş karar: Gazzede ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABDden çekimser oy

BMGK'DE GAZZE'DE RAMAZANDA ACİLEN ATEŞKES SAĞLANMASI TALEP EDİLEN KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.

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