PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı güzelleyen CHP’li Şükrü Erdem hakkında soruşturma başlatıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile tutuştuğu ittifak bir kez daha deşifre oldu.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamaya çalışan CHP'li Erdem, "Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil! PKK falan yok, bitti o işler." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Şükrü Erdem

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

CHP'li Şükrü Erdem'in ifadesi alındı

İFADESİ ALINDI

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine adliyeye gelen Erdem'in ifadesi alındı.