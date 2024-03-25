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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz. İşsizlikte tek haneli rakamla 2023 yılını kapattık." dedi. Tek hane enflasyon için tarih veren Yılmaz, "Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 17:27 Güncelleme 25 Mart 2024, 18:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

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Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. Bu süreçte ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz. İşsizlikte tek haneli rakamla 2023 yılını kapattık." dedi.


İşte Yılmaz'ın açıklamalardan satır başları:

900 BİN İSTİHDAM ARTIŞI
Ekonomi verileri son derece olumlu. İstihdam sadece ekonomik bir rakam değildir aynı zamanda sosyal açıdan çok kıymetlidir. İstihdamın artması demen aslında toplu yayılması anlamına gelir. Daha fazla hanenin refahının artması anlamına gelir. Biz de 900 bine yakın bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Bu insanları aileleri ve çevreleriyle birlikte düşünürseniz yeni iş imkanına kavuşması sosyal açıdan çok önemli.



Orta Vadeli Program'da 10.1 olarak işsizliği tahmin etmiştik bundan çok daha iyi bir rakam geldi. Tek haneli bir işsizlik 2023 yılını kapatmış olduk. Önümüzdeki bu jeopolitik gerilimlere rağmen tarihimizin en büyük depremini yaşamamıza rağmen bunu yaptık. Dünyada ticaretin ekonominin tarımın tarihsel ortalamalarının oldukça altına olmasına rağmen Türkiye büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere bu güçlü performansının devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun düşürüldüğü istikrarlı bir ortamda istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.



İŞTE EKONOMİNİN PAROLASI
Bizim için en önemlisi sürdürebilir büyüme. Büyümeyen bir ekonomi istihdam üretemez. Ancak istihdam esnekliği dediğimiz bir durum var. Her büyümede eşit oranda istihdam üretmiyor. Biz istihdam dostu büyüme derken bunu ön plana çıkaracağız. Gençlerin kadınların daha fazla istihdamına dönük iş modelleri olacak. Hizmet sektörü başta olmak üzere part time çalışma anlayışı olacak. Bir taraftan beceri geliştirme konularına önem vereceğiz. Bu yönce bazı çalışmalar başlattık. Eğitim isteminden aldığımızla iş gücü piyasalarının ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyi sağlayacağız. Bunlar istihdam açısından oldukça önemli.



TÜRKİYE PAZAR GÜNÜ SANDIK BAŞINDA
Yerel seçimlerde demokrasi şöleni yaşayacağız. Teşkilatımız sadece seçim zamanı değil her zaman sahada. AK Parti Kurumsallaşmış bir yapı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERDE YAŞAM
Terör bitti bölge büyümeye başladı. Geçmişin ihmalleri kapatıldı, güven ve huzur sağlandı. Yatırımlarla istihdam sağlandı. Tersine göç başlamış durumda.



İSTANBUL YARIŞINDA ATMOSFER NASIL?
Biz İstanbul'da kazanacağımızı düşünüyoruz. Bir 5 yıl daha İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü yok. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a olan vaatlerini bile hatırlamıyor.

31 MART SONRASI EKONOMİ
Siyasi iradenin desteklediği bir Orta Vadeli Program var. Enflasyon 2026'da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız.

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