CHP’nin ittifak ortağı DEM’den ’APO’ böğürtüleri! Bebek katilinin fotoğrafını direklere yapıştırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor.
CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı gözler önüne serilmişti.
BEBEK KATİLİ TERÖRİST ÖCALAN'IN FOTOĞRAFINI DİREKLERE YAPIŞTIRDILAR
DEM Parti üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu "Tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak gezerek direklere yapıştırdığı görüntüleri paylaştı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
"Bunları İBB'ye kim aldıysa bu cesareti de ondan alıyorlar. Ama millet hala uyanmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun peşinden gidiyor"
"Ne bölücülere nede adayları İmamoğlu'na oy yok"
"Kargo varış şubesine teslim edilmek üzere yolda"
"Bebek katili APO!"
"İMAMOĞLU, DEM'E YARANMAK İÇİN HER TUŞA BASIYOR"
'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanatları veren eski HDP'li Ahmet Özer'e peşkeş çeken, İstanbul'daki diğer ilçelerde de CHP listelerinde DEM'lilerin yer verilmesine ön ayak olan Ekrem İmamoğlu, DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor.
DEM'E KÜRTÇE TÜRKÜLÜ TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMET NİMET
İmamoğlu son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptırdı. "Ekremo lo Ekremo" ifadelerinin yer aldığı şarkı sözlerinde DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat da verildi.
Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine DEM tabanını etkilemek için "Hal hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmeyi sorumluluk kabul ediyorum" çıkışında bulunmuştu.
CHP ile uzlaşan DEM Parti ise bölücü emel ve taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.
DEM'DEN İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE APO MİTİNGİ: "KURDİSTANBUL"
PKK'nın siyasi ayağı olan parti hem Esenyurt'ta hem de Yenikapı'da 'APO' mitingi yaptı. Miting alanına eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan DEM'liler "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.
HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.
İMAMOĞLU'NUN MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI
Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.
DEM'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğü ittifakın talimatı ise Kandil'den geliyor.
KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI
Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE
Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.
'DEM'Lİ İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ
HDP/DEM'li Azad Barış ise "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu.
Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi.