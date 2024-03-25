CHP’nin ittifak ortağı DEM’den ’APO’ böğürtüleri! Bebek katilinin fotoğrafını direklere yapıştırdılar





DEM'E KÜRTÇE TÜRKÜLÜ TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMET NİMET

İmamoğlu son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptırdı. "Ekremo lo Ekremo" ifadelerinin yer aldığı şarkı sözlerinde DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat da verildi. Ekrem İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı "İstanbul sizin nimetiniz" teminatı



Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine DEM tabanını etkilemek için "Hal hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmeyi sorumluluk kabul ediyorum" çıkışında bulunmuştu.

CHPnin ittifak ortağı DEMden İstanbulun göbeğinde APO mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan diye böğürdüler: Çok sayıda gözaltı

CHP ile uzlaşan DEM Parti ise bölücü emel ve taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.



DEM'DEN İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE APO MİTİNGİ: "KURDİSTANBUL"

PKK'nın siyasi ayağı olan parti hem Esenyurt'ta hem de Yenikapı'da 'APO' mitingi yaptı. Miting alanına eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan DEM'liler "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.







HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.



Ekrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldı



İMAMOĞLU'NUN MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.

TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaşın PKKnın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu

DEM'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğü ittifakın talimatı ise Kandil'den geliyor.



KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.



BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE

Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.