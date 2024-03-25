PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li magandalar tarafından saldırıya uğraşmıştı! Başkan Erdoğan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla aradı

Başkan Erdoğan, CHP'li magandalar tarafından saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey  var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 01:47 Güncelleme 26 Mart 2024, 01:47
CHP’li magandalar tarafından saldırıya uğraşmıştı! Başkan Erdoğan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’i telefonla aradı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla aradı.



Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin'e, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Ramazan Şahin de, Erdoğan'a aradığı için teşekkür etti ve "Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınamıştı.



Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.



Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti
CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırı da aynı hücreden
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA