CHP’li magandalar tarafından saldırıya uğraşmıştı! Başkan Erdoğan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’i telefonla aradı





Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin'e, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.