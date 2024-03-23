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CHP'deki para sayma skandalında Kemal Çebi milletin aklıyla alay etti: "Valizde 20 bin TL var"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paradan kule skandalı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçramıştı. Kara paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenirken balya balya şaibeye ilişkin sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı. Çebi, oğlunun taşıdığı valizde 20 bin TL olduğunu iddia ederek akılalmaz bir savunma yaptı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 13:57 Güncelleme 23 Mart 2024, 14:05
CHP’deki para sayma skandalında Kemal Çebi milletin aklıyla alay etti: Valizde 20 bin TL var

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kirli paranın kaynağının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlanmıştı.

CHP'deki 'para kuleleri' skandalında yeni görüntüler!

Ortaya çıkan yeni görüntülerle İstanbul'daki diğer CHP'li belediyelerinde para trafiğinin içinde yer aldığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

SERKAN ÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ofise para getirdikleri saptanan, CHP'li Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsümbül, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'yi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

ÇEBİ'DEN AKILALMAZ SAVUNMA

Oğlu Çebi'ye para dolu valizi kendisinin verdiğini itiraf eden Çebi, akılalmaz bir savunma yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çebi, "Partiden, il binasının satın alındığı ancak bazı tadilat ve tamir ihtiyacı olduğu, binanın eksikleri bulunduğu belirtilerek, bizden yardım talep edildi. Ben de diğerleri gibi para gönderdim. Valizde 20 bin TL vardı. Partiyle hiçbir ilgisi olmayan oğluma verdiğim 20 bin TL'yi konumu atılan adrese gönderdim. Bu kadar büyütülecek bir konu değil. Şaibeli bir işlem yok" dedi.

CHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çantaCHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çanta

20 BİN LİRA TAŞIMAK İÇİN VALİZE GEREK YOK"

Çebi'nin yaptığı savunmanın ardından görüntüleri izleyenler, "20 bin lira taşımak için valize gerek yok" , "20 bin TL cebe girecek kadar küçük balya kadardır" değerlendirmesinde bulundu.

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