CHP'deki para sayma skandalında Kemal Çebi milletin aklıyla alay etti: "Valizde 20 bin TL var"

ÇEBİ'DEN AKILALMAZ SAVUNMA



Oğlu Çebi'ye para dolu valizi kendisinin verdiğini itiraf eden Çebi, akılalmaz bir savunma yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çebi, "Partiden, il binasının satın alındığı ancak bazı tadilat ve tamir ihtiyacı olduğu, binanın eksikleri bulunduğu belirtilerek, bizden yardım talep edildi. Ben de diğerleri gibi para gönderdim. Valizde 20 bin TL vardı. Partiyle hiçbir ilgisi olmayan oğluma verdiğim 20 bin TL'yi konumu atılan adrese gönderdim. Bu kadar büyütülecek bir konu değil. Şaibeli bir işlem yok" dedi.

CHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çanta

20 BİN LİRA TAŞIMAK İÇİN VALİZE GEREK YOK"

Çebi'nin yaptığı savunmanın ardından görüntüleri izleyenler, "20 bin lira taşımak için valize gerek yok" , "20 bin TL cebe girecek kadar küçük balya kadardır" değerlendirmesinde bulundu.