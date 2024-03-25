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Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı: Milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:47 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:54
Başkan Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı: Milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

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Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybetti.

Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile Başkan Recep Tayyip ErdoğanMuhsin Yazıcıoğlu ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan

"SARSILMAZ DURUŞUYLA HATIRLAYACAĞIZ"
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

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