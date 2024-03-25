Başkan Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı: Milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Büyük Birlik Partisi nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu , 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Muhsin Yazıcıoğlu 'nun vefatının 15'inci yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan

"SARSILMAZ DURUŞUYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."