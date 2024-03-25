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ADANA DEPREM SON DAKİKA! 25 Mart az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi! Mersin, Niğde, Kayseri...

Son dakika haberine göre, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 13:18 Güncelleme 25 Mart 2024, 13:31
ADANA DEPREM SON DAKİKA! 25 Mart az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi! Mersin, Niğde, Kayseri...

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Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13:10'de gerçekleşen depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

Afad'ın duyurduğu veriler ile 25 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 sularında bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM!

Yaşanan depremin arından Afad depremin ayrıntılarını paylaştı!

İşte, detaylar;

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-25
Saat:13:10:46 TSİ
Enlem:37.85194 N
Boylam:36.25056 E
Derinlik:7.02 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

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