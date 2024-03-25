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PKK uzlaşısında yeni perde | CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere günler sayarken DEM ile PKK uzlaşısı yapan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zeydan Karalar hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:24
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?

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31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Türkiye, CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına şahit oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından DEM'in kapısından gelmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de 'kent uzlaşısı' adı altında Kandil talimatıyla kirli bir ittifakı sürdürüyor.

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O da yetmezmiş gibi başta İBB olmak üzere bazı belediyelerde DEM'li isimler CHP listelerinden meclise girmeye hazırlanıyor.

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken Adana'dan yeni bir iş birliği sinyali geldi.

ZEYDAN KARALAR ADAYLIKTAN MI ÇEKİLİYOR?
24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali BOZAN, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini söyledi.

Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAKLAR"
Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar."

MİMAR TÜLAY HATİMOĞULLARI
Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar birçok yerde DEM Parti ile ittifak yaptığını ve her ne kadar açıklanmasa da DEM Parti Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın bu ittifakın mimarı olduğu iddiaları tüm Adana kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

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