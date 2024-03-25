PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından DEM'in kapısından gelmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Esenyurt , Mersin ve Akdeniz'de 'kent uzlaşısı' adı altında Kandil talimatıyla kirli bir ittifakı sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Türkiye, CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına şahit oluyor.

O da yetmezmiş gibi başta İBB olmak üzere bazı belediyelerde DEM'li isimler CHP listelerinden meclise girmeye hazırlanıyor.

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken Adana'dan yeni bir iş birliği sinyali geldi.