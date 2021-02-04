Bilgi notunun saat 17.40 sıralarında tüm illere gönderildiği ve Kayseri'ye saat 17.41'de ulaştığı aktarılan kararda, "Sanık Dursun Özmen 2 No'lu bilgi notunu Kayseri ve diğer illere göndermeden önce Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının sağ kurtulduğuna dair asılsız haberin şifahen Kayseri istihbaratıyla paylaşılmasını sağlamış ve bu bilgi önce Kayseri İstihbarat Şube Müdür Ali Orhan Dinç tarafından Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e ve onun tarafından da Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye aktarılmıştır." ifadesine yer verildi.

HABER KANALLARI VE İNTERNET SİTELERİNİ KAYNAK GÖSTERMİŞ

"Daha önce şifahi olarak yayılan asılsız bilginin bu 2. bilgi notuyla somutlaştırıldığı ve bu bilgi notunun tüm illere gönderilmesi sebebiyle haber kirliliğinin artmasına katkı sağlandığı aşikardır." değerlendirmesinde bulunulan kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Dursun Özmen, 2 No'lu bilgi notuna haber kanalları, internet siteleri ve istihbarat personelinin sahadan topladığı bilgileri kaynak olarak göstermiştir. Ancak ülke gündemini sarsıcı nitelikteki son derece önemli bir olaya ilişkin bilgi kaynağının haber kanalları veya internet siteleri olması inandırıcı olmaktan oldukça uzaktır. Zira istihbarattan sorumlu yüksek düzeyli bir kamu görevlisinden beklenen normal bir vatandaş gibi haberleri izleyerek bilgi edinmesi değil sahadaki personeli aracılığıyla veri toplamasıdır. Ulusal haber kanalları ya da internet sitelerinden aldığı bilgiyi ise olayın meydana geldiği şehirdeki bir istihbarat görevlisi olarak teyit etmeden kullanmaması gerekir. Kaldı ki sanık Dursun Özmen asılsız bilgiyi aldığı sahadaki haber kaynaklarının kim olduklarını açıklayamamıştır."