Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü dönem, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasının gerekçesinde önemli bilgiler yer aldı.
Toplam 44 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, iddianame, sanık savunması ve çok sayıda tanık beyanının yanı sıra deliller kısmında, mahkemece çeşitli kurumlardan istenilen raporlara yer verildi.
Seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta bulunan Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl teşkilatından Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile BBP seçim çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in içerisinde bulunduğu ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin kullandığı TC-HEK tescil işaretli helikopterin miting dönüşü 25 Mart 2009'da saat 15.00 sıralarında Kahramanmaraş Merkez Sisne Obası ile Göksun Kızılöz Mahallesi arasındaki dağlık alana düştüğü ve helikopterdekilerin öldüğü hatırlatılan gerekçeli kararda, saat 17.00 civarında helikopter enkazının bulunduğuna ilişkin çeşitli ulusal kanallar ve internet sitelerinde haberler yapılmaya başlandığı anımsatıldı.
Kararda, olay tarihinde Kayseri Valisi olarak görev yapan Mevlüt Bilici'nin açıklamalarının kaynak gösterildiği bu haberlerde, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yaralı kurtulduğu ve tedavi için Kayseri'ye getirileceklerinin belirtildiği fakat bir müddet sonra bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı, kaza bölgesine henüz hiçbir arama kurtarma ekibinin ulaşmadığı ifade edildi.
İKİNCİ BİLGİ NOTUNDA "YARALI KURTARILDIĞI" YAZILDI
Dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman'ın, helikopterdeki Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiye ulaşılamaması üzerine çalışma yürütüldüğüne ilişkin bilgi notu hazırlandığı belirtilen kararda, "Bu ilk bilgi notunun gönderilmesinden hemen sonra tanık İsmail Duman'ın kendisi yerine yetkili olarak sanık Dursun Özmen'i bırakarak olay yerine intikal etmek üzere şubeden ayrıldığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kararda, sanık Dursun Özmen'in talimatıyla "Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin saat 14.35'te Yozgat ili Yerköy ilçesine hareket ettiği, 1 saat geçmesine rağmen intikal etmediği bildirilmiştir. Devam eden çalışmalarda, ilimiz Göksun ilçesi Hacı Ömer köyü, Temurağa köyü, Kazmadere mevkisinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan Yazıcıoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, ölmediği, diğerlerinin yaralı olduğu, kazazedelerin Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, hastane çalışanlarının hazır bekletildiği şeklinde bilgiler ulaştırılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." şeklinde gerçeğe aykırı ikinci bilgi notu hazırlandığı kaydedildi.