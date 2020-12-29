Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu bağlantıdan, "FETÖ bir yanda medya desteği diğer yandan emniyet, askeriye ve yargıda bulunan üyeleriyle algı oluşturmaya çalıştıkları Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarının devam ettiği süreçte soruşturma dosyasını bu dosyayla ilişkilendirmeye çalışıldı" diye bahsedildi.