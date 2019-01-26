Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin FETÖ elebaşının talimatıyla Hava Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü bir hücre tarafından düşürüldüğü iddiasıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün firari Afrika İmamı Necdet İçel'e ait bir ses kaydında "Yazıcıoğlu ortadan kaldırılmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan onu Başbakan yapacaktı. Kendisi de Cumhurbaşkanı olacaktı. Biz bunu engelledik" dediği iddia edildi. Daha önce FETÖ içinde aktif görevler üstlenen Hüseyin Uğur Sarıçiçek söz konusu ses kaydını İzmir'de adli emanete teslim ettiğini, ancak bu kaydın ortadan kaybolduğunu iddia etti. Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek iddianın sahibi Sarıçiçek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı müfettişlerine ifade verdi. İzmir'de ortadan kaybolduğu iddia edilen ses kaydında suikastı aydınlatacak somut deliller olduğu iddia ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "FETÖ çatı iddianamede"de Yazıcıoğlu cinayetini planladığı iddia edilen Necdet İçel'in Fetullah Gülen'i 'mesih' olarak kabul ettiği belirtiliyor.

İLAHİ TOKATLA DIŞARI ATILDI

BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bir FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra neredeyse kesinlik kazandı. Helikopter enkazını incelemek üzere olay yerine giden ekibin başındaki isim Tuğgeneral Süleyman Manka, darbe kalkışması sonrası FETÖ'den tutuklandı. Helikopter enkazından parçaları söktüğü tespit edilen Astsubay Aydın Özsıcak ve delilleri karartanlar arasında olduğu iddia edilen Yarbay Davut Uçum, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına suikast için Marmaris'e giden darbeciler arasında yer aldı. Olay günü yaptıkları açıklamalarla arama, kurtarma çalışmalarını sabote eden Kayseri ve Kahramanmaraş'ta görevli üst düzey 3 emniyet mensubu 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı. Yazıcıoğlu ailesinin isteğiyle darbe girişimi sonrası dosya yeniden açıldı. Dosyada FETÖ elebaşının olaydan 5 gün sonra yaptığı "Alperenler ve Liyakat" başlıklı konuşmasında sarf ettiği "Bir ilahi tokatla dışarı atıldı" cümlesine de yer verildi.

DOSYA SİLBAŞTAN

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı 2 hafta önce Danıştay tarafından kaldırılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığı, bir strateji dahilinde gerçekleştirilmediği ve yine usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı gerekçeleriyle kaldırılan takipsizlik kararı üzerine 2 isim hakkında açılacak soruşturma için süreç başlatıldı.

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