3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı

Moskova'daki konser salonu saldırısının ardından çekilen bir fotoğraf

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Türk istihbarat birimlerinin aldığı birçok tedbirle Horasan yapılanmasına karşı teyakkuzda olduğu, bu hücrelerin gerçekleştirmeye çalıştıkları birçok eylemin de önlendiği belirlendi. Özellikle örgüt üyelerinin Türkiye'ye girmesini engellemek için istihbari çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.



15 Ağustos 2021'den günümüze örgütün Horasan kolu tarafından 40'dan fazla silahlı, bombalı ve suikast tipi saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda yaklaşık 800 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Takvim'in özel haberine göre; İran'da Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik 26 Ekime 2022 ve 13 Ağustos .2023'de gerçekleştirilen saldırılar ile 03 Ocak 2024'de İran Kirman'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen 89 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı aynı hücre tarafından gerçekleştirildi.