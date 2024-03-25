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3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul'daki kilise saldırına uzandı

Moskova’yı kana bulayan terör saldırısını üstlenen DEAŞ’ın Horosan kolunun tüm bağlantıları mercek altında. Uluslararası istihbarat birimleri eldeki veriler ışığında İstanbul’daki kilise saldırısı, İran’da Kasım Süleymani’yi anma törenindeki bombalı eylem ve Moskova’daki son olayın talimatının aynı yerden verildiği sonucuna vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:17
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall'deki konser salonunda 143 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının İstanbul Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyla 03 Ocak 2024'de İran Kirman'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen 89 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresinden yapıldığı ortaya çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall.Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall.

TALİMATLAR AYNI HÜCREDEN

Bu hücreyle ilgili çok önemli rapora ulaşıldı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu öğrenilirken, Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin bu örgüt mensuplarına karşı üst düzey tedbirler aldığı belirlendi.

Ocak 2024’de İran Kirman’da Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırıdan bir kare.Ocak 2024’de İran Kirman’da Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırıdan bir kare.

İran'da Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde gerçekleştirilen saldırının da aynı hücreden gerçekleştiği, tüm eylem talimatlarının Horasan Vilayeti Dış Operasyonlar Sorumlusu Salahudin kod adlı Maulawi Rajab tarafından verildiği belirtildi.

Moskova'daki konser salonu saldırısının ardından çekilen bir fotoğrafMoskova'daki konser salonu saldırısının ardından çekilen bir fotoğraf

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI
Türk istihbarat birimlerinin aldığı birçok tedbirle Horasan yapılanmasına karşı teyakkuzda olduğu, bu hücrelerin gerçekleştirmeye çalıştıkları birçok eylemin de önlendiği belirlendi. Özellikle örgüt üyelerinin Türkiye'ye girmesini engellemek için istihbari çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

15 Ağustos 2021'den günümüze örgütün Horasan kolu tarafından 40'dan fazla silahlı, bombalı ve suikast tipi saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda yaklaşık 800 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Takvim'in özel haberine göre; İran'da Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik 26 Ekime 2022 ve 13 Ağustos .2023'de gerçekleştirilen saldırılar ile 03 Ocak 2024'de İran Kirman'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen 89 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı aynı hücre tarafından gerçekleştirildi.

Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerKilise saldırısını gerçekleştiren teröristler

500 BİN RUBLE KARŞILIĞINDA YAPMIŞ
Ukrayna sınırına 100 km. uzaklıkta yakalanan teröristlerden Feriddun Şemsutdin, talimatın Telegram üzerinden verildiğini 500 bin ruble karşılığında anlaştıklarını, paranın yarısını peşin aldıklarını 15 gün önce ülkeye geldiğini, diğer saldırganlarla da kaldıkları pansiyonda tanıştıklarını anlattı.

Terörist ayrıca kendisine konser salonundaki herkesin öldürülmesi yönünde talimat verildiğini de anlattı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, son dönemde Türkiye'ye karşı faaliyetlerinde de yabancı uyruklu mensuplarını daha çok kullandığı, bunların da Türkiye'de güvenlik birimlerinin kontrol ve takibine yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleştiği saptandı. Bu bilgi de Rusya'da saldırı sonrasında yakalanan teröristin ifadeleriyle bir kez daha kesinleşmiş oldu.

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