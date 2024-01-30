İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının detaylarını açıkladı! Hedef Başkonsolos muydu? İşte saldırının perde arkası

HEDEF BAŞKONSOLOS MUYDU? İlk belirlemelere göre ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak'ın hedef olmadığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Polonya Başkonsolosu'nun düzenli bir şekilde İstanbul'da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan'a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?" diye konuştu.

Maskeli şahısların kullandığı otomobil.

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?

Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında da, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.

ARACA DAİR BİLGİLER NETLEŞTİ

Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntıları tek tek inceledi. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu olduğu göze çarptı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete ait. Şirketin lehçe ismi de 'DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.

EYLEM GÜNÜ KULLANDI

Aracın bundan bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Geriye dönük kayıtlarda ise aracın izine rastlanılamadı. Araç hiç kullanılmamış, sadece eylem günü PTS kayıtlarında görüldü. Aracın eylem için getirilidiği ve saklandığı eylem günü ise saklandığı yerden çıkarılarak kullanıldığı düşünülüyor. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.