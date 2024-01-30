İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının detaylarını açıkladı! Hedef Başkonsolos muydu? İşte saldırının perde arkası

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetti.
İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetti.
BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI ANLATTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saldırı sonrası yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilere dikkat çeken Yerlikaya, ifadelerin tamamlanmasının ardından olaya ilişkin ayrıntıların da netleşeceğini belirtti.
Hürriyet'e konuşan Bakan Yerlikaya, "DEAŞ'ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırıda amaçları neydi?" sorusuna "Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz" diye yanıt verdi.
SİLAHLARI TUTUKLUK YAPTI
Yerlikaya olaya ilişkin ise "Saldırganlar kiliseye 7.65'lik tabancalarla giriyor. Allah'tan iki silah da tutukluk yapmış. Yerde üç kovan bulundu" dedi ve silahların tutukluk yapmış olmasının belki de hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirtti.
HEDEF BAŞKONSOLOS MUYDU?
İlk belirlemelere göre ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak'ın hedef olmadığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Polonya Başkonsolosu'nun düzenli bir şekilde İstanbul'da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan'a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?" diye konuştu.
NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?
Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında da, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.
ARACA DAİR BİLGİLER NETLEŞTİ
Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntıları tek tek inceledi. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu olduğu göze çarptı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete ait. Şirketin lehçe ismi de 'DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.
EYLEM GÜNÜ KULLANDI
Aracın bundan bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Geriye dönük kayıtlarda ise aracın izine rastlanılamadı. Araç hiç kullanılmamış, sadece eylem günü PTS kayıtlarında görüldü. Aracın eylem için getirilidiği ve saklandığı eylem günü ise saklandığı yerden çıkarılarak kullanıldığı düşünülüyor. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.
SİLAH PARÇALARI BULUNDU
Saldırı kapsamında yakalananlar arasında saldırıyı düzenleyen iki kişiye Polonya plakalı aracı teslim eden ve Güvercintepe'de kaldıkları evi kiralayan Tacik 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Polis, Bahçeköy Valide Sultan Caddesi ve Kemerburgaz Yolu üzerinde yaptığı aramada da saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen parçalar buldu.
Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.
Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti. Ekipler, burada saldırganların yaşadığı 4 katlı binayı tespit etti. Binanın giriş katındaki dairenin hücre evi olduğu belirlendi.
51 KİŞİ YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.
KAR MASKELERİ BULUNDU
Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.
RUS TERÖRİSTİN ATEŞİYLE ÖLMÜŞ
İki terörist emniyette sorguya alınırken, Tuncer Cihan'ı öldüren kurşunları da Rus D.T.'nin sıktığı belirlendi. Polisin yaptığı araştırmaya göre, saldırıyı düzenleyen 2 terörist DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden biriydi. DEAŞ'ın geçen aylarda yaptığı eylem çağrısı üzerine harekete geçmişler ve 'yalnız kurt' adı verilen eylemi gerçekleştirmişlerdi.
PERŞEMBE GÜNÜ İBADETE AÇILACAK
Öte yandan kilisinin yeniden ne zaman ibadete açılacağı belli oldu. Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.