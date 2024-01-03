İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan’da Hamas’ı hedef alan Mossad mı var?

İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, peş peşe iki patlama meydana geldiği bildirildi.

EN AZ 73 KİŞİ ÖLDÜ



İran devlet televizyonu olayda 170 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamada en az 73 kişinin öldüğü bildirildi.

TERÖR SALDIRISI

İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. Açıklamayı Kirman Vali Yardımcısı yaptı.



İNTİHAR SALDIRISI MI?



İran ajansları ise saldırıları iki intihar saldırganının yaptığını son dakika bilgisi olarak geçti. Bir başka iddiaya göre ise patlayıcılar uzaktan kumanda ile patlatıldı.