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250 bin sene geçse de CHP'deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu'nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler

Ekrem İmamoğlu'nun "ağabeyim" dediği CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk milletini aşağılayan skandal sözler sarf etti. Akgün, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz" ifadelerini kullandı. Yerli otomobil TOGG, çığır açan İHA ve SİHA'lar, TCG Anadolu ve milli savaş uçağı KAAN'ı görmezden gelen Akgün, "Biz çalışma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız" dedi. Bu sözler CHP'nin mandacı ve takoz yapıda olduğunu bir kez daha tescilledi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 23:34 Güncelleme 25 Mart 2024, 23:55
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler

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İMAMOĞLU'NUN AĞABEYİ TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILADI
Ekrem İmamoğlu'nun "ağabeyim" dediği CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise büyük bir küstahlığa imza attı.

CHP'li Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı



Türk milletini aşağılayan Akgün, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz" ifadelerini kullandı.



Akgün, "Biz çalışma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız" dedi.

İmamoğlu'nun ağabeyi Hasan Akgün'ün skandal sözlerine kayıtsız kalmayan bir vatandaş ise "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" sorusunu yöneltti.



Geri adım atmayan Akgün, Türk milletine yönelik hakaretvari söylemlerini şu ifadelerle sürdürdü;

Bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz." ifadeleriyle yanıt verdi.



TOGG, SİHA, TCG ANADOLU, KAAN'I GÖRMEZDEN GELDİ

Yerli otomobil TOGG, çığır açan İHA ve SİHA'lar, TCG Anadolu ve milli savaş uçağı KAAN'ı görmezden gelen Akgün, yıllardır Türkiye'nin başına musallat olan 'takoz' ve 'mandacı' kafa yapısında olduğu gösterdi.

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