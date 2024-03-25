250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler





Geri adım atmayan Akgün, Türk milletine yönelik hakaretvari söylemlerini şu ifadelerle sürdürdü;

Bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz." ifadeleriyle yanıt verdi.