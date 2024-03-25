Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU Kemal Bey geldikten sonra bir ara odaya Özgür Özel ile birlikte odaya Ekrem İmamoğlu geldi. Bunlar duyulunca (sonuçlar) konuşulunca öyle bir tepki oluştu ki Ekrem Bey'i çok argo bir lafla odadan kovdular. Kemal Bey'in odasından.





"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"

Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.