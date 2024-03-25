Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu

Tarihler 5 Kasım 2023 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga, kaos ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yeni genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel olmuştu.
Tarihler 5 Kasım 2023 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga, kaos ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yeni genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel olmuştu.
13 YILLIK HEGOMONYA SONA ERDİ
Olaylı kurultay süreci sonrası arkadan hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ermiş, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçmişti.
OLAYLI KURULTAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katılığı canlı yayında tek tek anlattı.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Kemal Bey geldikten sonra bir ara odaya Özgür Özel ile birlikte odaya Ekrem İmamoğlu geldi. Bunlar duyulunca (sonuçlar) konuşulunca öyle bir tepki oluştu ki Ekrem Bey'i çok argo bir lafla odadan kovdular. Kemal Bey'in odasından.
"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"
Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.
STÜDYODAKİLER ŞAŞTI KALDI
Stüdyodakiler duydukları karşısında "Dilim tutuldu" diyerek tepki verdi.