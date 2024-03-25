Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu

BENİM DERDİM İSTANBUL
31 Mart'ta biz yerel seçime gidiyoruz. Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama ayrılan bütçe depreme ayrılan bütçenin 2 katı harcanmış. İsrafı bitirdik yazılarını her yere asıyorlar buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar kayığa gittiklerinde Elazığ'ı Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyorduk. Şehirlerimi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık. Şehrimiz iki tarafı kıyas edecek. İstanbul huzura kavuşsun diyen, İstanbul'daki trafik sorunu çözülsün diyen, 7 gün 24 saat yine çalışacak bir Murat Kurum orada. Diğer tarafta da sürekli bahane üreten yönetim. Vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. Yeniden Refah partili seçmen CHP anlayışını en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya rahmetli Erbakan hocamızın rüyası değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor müze olmalıydı. Gümüş Moturu bilirsiniz siz orası Bayrampaşa'dayı oraya millet bahçesi yaptık. Hocamızın hayali vardı bu ülke motor üretsin, tank yapsın. Bu hayalleri gerçekleştiren irade var. Yeniden Refah Partili seçmen hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Kuran kurslarımıza giden çocuklarımızı ortaçağ zihniyeti olarak adlandıran zihniyet var karşıda. 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim, benim derdim İstanbul. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu.
Elazığ'da yapılan konutlarımız. Afetten sonra yapıldı teslim edildi. Gidin Elazığ'a sorun deyin ki 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz dedi yaptı mı yapmadı mı? Gidin Kastamonu'ya Rize'ye Bartın'a. Malatya Gökçe yeniden bir ilçe kurduk. İnsanımızın güven içerisinde yaşadığı ilçe oldu. Bu acılar bir daha yaşanmasın dedik, gittik hızlı bir şekilde yaptık. Antalya - Muğla yangınları tarihin en büyük yangınlarıydı. Ben köylerin hepsine gittim. Orayı da CHP yönetiyordu. Bir tane konut yapmadılar.
VAAT HATIRLAMAMA HESABI SANDIKTA SORULACAK
Her şehirde bizim dostumuz var, kardeşliğimiz var. Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. O zaman hatırlayın yine yapamazlar dendi, sözlerini tutmayacaklar dendi. İzmir ile alakalı vatandaşımız bizi sokakta çeviriyor. Ben CHP'liyim sizleri tebrik ederim diyor. Bunların hepsi çalışarak oldu. Bir tarafta bunları yapanlar var bir tarafta vaadini hatırlamayanlar var. Sandıkta hatırlamamanın hesabını İstanbullular soracak.
Gittik hamdolsun milletimize mahcup olmadık. İzmir Bayraklı o apartmanın olduğu yer. En son asrın felaketi. 11 ilde ne büyük acılar yaşadık. 3 ayda 180 bin konutun şantiyesine başladık. 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Burada vatandaşımıza sözümü tuttuk. 307 bin konut devam ediyor.
İSTANBUL'A VAATLERİ
İstanbullular deprem korkusuyla yaşamayı mı güvenli bir gelecek mi bunu seçecekler. İstanbullular güvenli bir gelecek mi yoksa hep bir bahane ve o bahane üzerine siyaset yapan anlayışı mı tercih edecek? Bizim ulaşımla ilgili hedefimiz İstanbul'da yaşamak bir çile haline gelmiş.
TRAFİĞE ÇÖZÜM
Bugün İstanbul'da 2019'da teslim ettiğimizde trafik yğunluğu yüzde 47. 2024'te yüzde 64'e gelmiş. Pik saatlerde yüzde 90'lara gelmiş. Düşmesi gereken yoğunluk 64'e çıkmış. Nüfus artmamış bu 5 yıllık süreçte. Tamamen iş bilmezlik, beceriksizlik. 2019'da bizim devam eden projelerimzie dokunmasalar, iptal etmeseler bugün yüzde 47 çok daha aşağılara düşecek.
Hedefimizi bugünkü toplu ulaşımdaki yüzde 26'lık oranı işk 5 yılda iki katına ikinci 5 yılda da raylı sistem oranımızı yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. Şu an İstanbul'daki trafiğin oranları. Yüzde 72 karayolu trafiği var. Yüzde 26'sı raylı sistemi yüzde 2 denizyolu. Mevcut başkan 2019'da denizyolunu 2 katına çıkaracağız dedi. Onu da çıkarmadı. 5 yıl sonra İstanbul'da raylı sistem kullanımı yüzde 37'ye çıkacak. Denizyolunu yüzde 3'e çıkaracağız karayolunu yüzde 60'a düşereceğiz. 2034'teki hedefimiz raylı sistemin yüzde 50'ye yakın kullanılması lazım. Biz yaptığımız her işe çok yönlü bakmak zorundayız. Burada 50 yıllık planlar yapmamız lazım şehir için. Metro ağını 650 km'ye çıkaracağız. Şu anki metro ağı 379 km.
Engelleniyoruz diyorlar bu arada Ulaştırma Bakanlığımız 5 katı metro yapmış. Büyükşehir belediyesi 17.88. Engelleyen kendileri. Büyükşehir belediyesi 17.88 yapıyor Ulaştırma Bakanlığı 87 km metro hattını İstanbul'a kazandırıyor. Biz ne yapacağız. 379 km'yi 650 km'ye çıkaracağız.