Fatih Terim Fonu adı altında Semih Kaya, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ı dolandıran Seçil Erzan’dan karşı atak!

Erzan'ın yeni avukatı Bülent Aybirdi yapılan suç duyurularıyla ilgili şunları aktardı: "Türkay Gümülcineli hakkında suç duyurusunda bulunduk, bir de hukuk davası açtık. Müvekkilimizin Bozcaada'daki evini sahte evraklarla üstüne geçirdiği için ipoteğin iptali davası açtık. Bu isimler dışında elimizde yeterli somut deliller ulaştıkça, yeterli doneler toplandıkça diğer tefeciler hakkında suç duyurularımızı yapacağız. Müvekkilimizin bu duruma gelmesine neden olan herkes hesap verecek."

"MÜVEKKİLİM BU İŞİN MAĞDURU" "Öyle bir algı oluşturulmuş ki, müvekkilim sanki tüm bunları kendisi yapmış. Ancak dosyayı aldığım ilk andan itibaren müvekkilime dediğim şey, suçun faili olmadığı. Müvekkilim suçsuz ve beraat etmesi gerekiyor. Hatta bu işin mağduru. Bu da şahsi fikrim değil. Dolandırıcılık olarak nitelendirilen bu suçun hangi şartlarda oluşacağını, nasıl işlenebileceğini Yargıtay tanımlamış. Yargıtay'da da, müvekkilin üzerine atılı suçun işlenebilmesi için öncelikle özel kastın olması gerekiyor. Yani dolandırıcılık işlemini baştan kabul etmesi gerekiyor ve hareket ederken bu kasıtla yola çıkması gerekiyor. Biz de diyoruz ki, bu kasıtla yola çıkmamış. Bu tefeciler baskı ve şiddetle müvekkilin iradesini kırarak mecbur bırakmışlar. Müvekkilimiz kaçırılmış, evine gelinmiş, hakaretler edilmiş, zorla kolundaki saati alınmış, psikolojik zorbalık görmüş, masasının üzerine mermi konulmuş, annesiyle tehdit edilmiş."

'DEVLETİN CİDDİ KAYBI VAR'

"Bu dosyada devletin de ciddi bir kaybı söz konusu. Bu insanlar inanılmaz faiz gelirleri elde etmiş. Bu şekilde müvekkilimizden zorla, olmayan paraları tahsil eden bir dünya insan var. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ciddi bir gelir kaybı var. Biz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da dosyaya dahil olmasını talep ettik."

'DAHA GÜÇLÜ VE İNANÇLI'

"Müvekkilimin bir yıla yakın zamandır cezaevinde olması yeterince yıpratıcı bir süreç ancak eskiye göre şu an daha güçlü ve inançlı. Öyle bir durum yaratılmış ki, müvekkilim kendinden nefret eder hale gelmişti. Daha önceki duruşmalarda kendisine fırsat verilmemiş, sürekli ağlamış, biri bağırmış, diğeri hakaret etmiş. Bu suçun mağduru olduğuna ikna olduktan sonra kendisi de çabalamaya başladı. Daha iradeli ve artık kendine de inanıyor." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN