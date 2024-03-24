Cumhur'un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! "Anketler biz kazanacağız diyor"

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar heyecan giderek artmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar heyecan giderek artmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Karar alma sürecinde hızlı davranan biri olduğunu ifade eden Kurum, "Ben kararlı olduğumu düşünüyorum. Etrafımdakilere Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında 'Hızlı karar alır ve hızlı harekete geçer' derler. Hayatımın hiçbir döneminde kararsız kalmadım." ifadelerini kullandı.
"HİÇ ARAFTA KALMADIM, SÖZ VERDİYSEM YAPARIM"
Canlı yayında 'Arafta mısınız?' sorusuna Kurum, "Hiç arafta kalmadım, söz verdiysem yaparım. İçimde ne varsa onu yansıtmaya çalışırım, milletimizin beklentisi de bu yönde. Bakanlığım döneminde birçok afet ile karşı karşıya kaldım. Bu dönemde hep kararlı oldum çünkü alacağımız karar vatandaşımızın canını ve malını etkileyecek. Afetlerin yaşandığı felaketlerin olduğu yerde kararsız kalamazsınız." cevabını verdi.
"TIRNAKLARIMLA GELDİM, EMEK VERDİM"
Okul hayatı hakkında da anılarından bahseden Kurum, "Derslerimi hep dikkatli dinlerdim. Evde çok çalışmazdım dinlediğimle sınava girerdim. Babamın mesleğini yapmak istediğim için inşaat mühendisliği mesleğini seçtim. İşçilerle, mimar ve mühendislerle oturmak, şantiyenin tozu-toprağı benim hoşuma gider. Çünkü bir şey üretiyorsunuz, ortada bir emek var. Kararlarımı da alırken hiç plan yapmadım. Tırnaklarımla geldim, emek verdim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık verdim. Hayatım boyunca çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum." dedi.
TOKİ'de genel müdürlük yaptığı dönem hakkında konuşan Kurum, "TOKİ Genel Müdürlük görevine geldiğimde "Acaba yapabilir mi?" gibi bakışlar vardı. Orada da üstüme düşen vazife neyse onu yapmaya çalıştım." dedi.
"DEPREM BÖLGESİNDEKİ AİLELER BENİ EVLADI OLARAK GÖRÜYOR
Deprem bölgesinde herkesin onu evladı gibi gördüğünü söyleyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti, "Zor bir bakanlık süreciydi. Ama hamdolsun milletimize mahcup olmadık. Bugün Elazığ'a gittiğimizde, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te herkes beni evin bir evladı olarak görüyor.
"ÇOK ŞAŞIRDIM VE SEVİNDİM"
Bakanlık görevimiz bitti bizim, bayram oldu normalde bakanlık bitti telefonlar susar ya çok şaşırdım ben de, sevindim. Bakanlık bitti herkes aradı bayramda. Aslolan o gün arayabilmek.
"HAMDOLSUN MİLLETİMİZE KARŞI MAHCUP OLMADIK"
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. 5 sene birçok afetle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimize karşı mahcup olmadık.".
Anne ve babasını Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan ile tanıştırdığını ifade eden Kurum, "Ailemde en fazla kriz çözen annemdir. Babam biraz daha telaşlıdır. Çok iyi insanlar, Allah başımızdan eksik etmesin."
"DÜZENLİ OLMAYI SEVİYORUM"
Tertipli ve düzenli olduğunu belirten Kurum, "Tertipliyimdir, kılığıma kıyafetime özen gösteririm. Evde de böyle titizimdir. Düzenli olmayı severim. Karışıklık hoşuma gitmiyor. Çünkü bir şeye odaklandığımda başka bir şey dikkatimi dağıtsın istemiyorum. Bu yüzden düzenli olmayı seviyorum.
"GAYRETLİ BİRİSİYİM"
Gayretli birisiyim. Bir işi yapmak için gayret gösteririm. Onu çözebilmek adına da elimden gelen her şeyi yaparım. Vaadi gerçekleştirmek için gayret ederim." şeklinde konuştu.
"ELAZIĞLILAR BANA 'KARA MURAT' DER"
Bakanlığı dönemindeki saha çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşan Kurum, "Sahaya gittiğimizde arkadaşlar, "bak şimdi şu bakanı izle, o bir şey dediyse gerçekleşir". diye anlatıyorlar. Arkadan enkazlar kaldırılacaktı elimle işaret ettiğimde karar verildi orada. Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Orada herkesle dost olduk. Hatta Elazığlılar bana "Kara Murat" der. Ayrılırken havalimanında bizi uğurlamak için herkes oradaydı, miting gibi olmuştu. O anı unutamıyorum." dedi.
"GÜZEL GİYİNMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Genellikle mavi ve tonlarını giydiğini söyleyen Kurum, "Biraz daha mavinin dışında giysen iyi olur' diye yorumlar var. Bu süreçte herkes sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel giyinmeye çalışıyoruz, artık milletimizin takdiri.
"PAZARIN AYRI, AVM'NİN AYRI GÜZELLİĞİ VAR"
Pazara gidip oradaki esnafla, insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek o da güzel. Çocukları AVM'ye götürürüm. Onlara bir şeyler almak beni mutlu eder. Pazarın ayrı, AVM'nin ayrı güzelliği var." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A ADAY OLMA FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
'İstanbul'a aday olma fikri ne zaman ortaya çıktı?' sorusuna Kurum, "Mayıs seçimleriydi. Cumhurbaşkanımız bizi İstanbul 1. bölgeye milletvekili olarak listeye koydular. Sahada çalışmalar yaparken vatandaşlarımız şunu söyledi; 'İlk önce Mayıs seçimlerini alacağız. Mart seçimlerinde seni büyükşehir belediye başkanı yapacağız.' Ben şu göreve talip olayım diye çalışmadım. Milletimizin teveccühü, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle aday olduk" dedi.
"AZİZ İSTANBUL'UMUZ YORGUN"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlamadığına vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kutlu bir şehre aday oluyorsunuz. İstanbul öyle bir şehir ki, tüm medeniyetleri içinde barındırmış. Böyle bir kutlu şehirde şehremini olabilmek benim için çok kıymetli. Omuzlarımda o yükü hissediyorum. Ama gelinen süreçte güzel İstanbul'umuz yorgun. Böyle aziz bir şehir böyle olmamalı. İstanbul'da yaşayan insanlar mutsuz olmamalı. Bunu da gerçekleştirmek için mücadele etmek lazım, dertli olmak lazım.
"İSTANBUL'DAKİ SORUNLAR ALGIYLA ÇÖZÜLMEZ"
İstanbul'un birçok sorunu var. Bu sorunları çözmek için bir irade ortaya koymalısınız. Algıyla bu sorunlar çözülmez. İBB'den vatandaşımız bir irade bekler. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak görmesini, şu anki mevcut yönetimin yaptığını beklemez. İstanbullu en zor gününde belediye başkanını yanında görmek ister, balıkçıda büyükelçiyle yemek yemesini istemez.
"BAŞKAN OLUNCA HER ŞEYİ HATIRLAYACAĞIM"
Bugün ne söylüyorsam, her şeyi hatırlayacağım. Çünkü biz 5 yıllık bakanlık sürecinde ve ondan önceki 9 yıllık genel müdürlük sürecinde vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmuşuz. Vefa aslında İstanbul'da bir semtin adı değil, vefa İstanbul'a göstermemiz gereken ilgi ve sevgi. Başkan olunca her şeyi hatırlayacağım. Murat Kurum; unuttum demez. Bugün ne söylüyorsam 5 yıl sonra da hatırlarım.
"VAATLERİNİ HATIRLAMIYORLAR"
(İmamoğlu) Vaatlerini hatırlamıyor. Vaatlerini hatırlamıyorsan İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceksin? Onlar iş yapmıyor, bir de bizim yaptığımız işlere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ben 16 milyon kardeşimizin evladı, başkanı olacağım." dedi.
"MAVİ MONTLU ADAM NE ZAMAN GELECEK?"
Muhalefetin 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı eleştirileri de hatırlatan Kurum, "Asrın felaketini, hatırlayın. Muhalefet ne diyordu? "Bu işleri yapamazsınız" Biz ne yaptık? Kulağımızı onlara kapattık, vatandaşımızın elini tuttuk. 3 ayda 11 ilde 180 bin konutun temelini attık.
Makama biz bakanlıkta da uğramadık, biz hep sokaktaydık. 550 ziyaret yapmışsız, bir kısmı ay sürmüş. Hep vatandaşımızın yanındaydım. Hep şunu söylerler, "mavi montlu adam ne zaman gelecek?"
Vatandaşımızın duası, güler yüzü her şeye bedel. Herkes bana rüyasını anlatıyor, "rüyamda gördüm, 31 Mart'ta sen kazanıyorsun" diyor. Onların dualarıyla biz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
KURUM SEÇİMİ KAZANIRSA İLK OLARAK NE YAPACAK?
Murat Kurum, 31 Mart'ta seçimi kazanması halinde ilk olarak ne yapacağı sorusuna "İstanbul'u kazandıktan sonra ilk önce Eyüp Sultan'a gideceğim. Ardından Sultan Fatih'in mezarını ziyaret edip, dua edeceğiz." cevabını verdi.
"HATIRLAMIYORUM DESEM ADAY OLMAKTAN UTANIRDIM"
İmamoğlu'nun verdiği vaatleri hatırlamamasını eleştiren Kurum, "İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. Bu anlayışla 7/24 çalışıp tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, bu azmi ve gayreti göstermek durumundayız. 5 sene sonra karşınızda 'hatırlamıyorum' dersem, bir daha İstanbul'da belediye başkanı adayı olmaktan utanırım, yüzüm kızarır." dedi.
"VAATLERİNİN YÜZDE SEKİZİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ KARNE SIFIR, SIFIR"
Kurum, İmamoğlu ve vaatlerine ilişkin "Ya işte 10 bin sosyal konut vaat edilmiş, yapılmamış. 40 semte doğumhane vaat edilmiş, yapılmamış. Yüz bin araçlık otopark vaat edilmiş yapılmamış mesela. Siz de yapılmayanları söyleyebilirsiniz. Bunlar mesela yapılsaydı zaten biz 'tabi ki canım yapılmış, Allah razı olsun' derdik. 630 kilometre metro hattı vaat edilmiş. Gösterebiliyor musun? Gösteremezsin. Onların da geçmişi böyle bembeyaz. Bakıyorsunuz karne sıfır, sıfır. Vaatlerinin yüzde sekizini gerçekleştirmiş." sözlerini kullandı.
"KOCA 5 YILDA 17.88 KM METRO YAPMIŞLAR"
İstanbul'un trafik sorununa da dikkati çeken Kurum, "Ulaşım gerçekten bir çile haline gelmiş. 230 km metro yapacağız deyip koca 5 yılda 17.88 km metro yapmışlar. Koca İBB bunu yapmış. Engelleyen kendileri. İstanbul'un önünde bir engel varsa CHP belediyeciliği anlayışı.
Biz onlar gibi metro hattı iptal eden bir belediye başkanı olmayacağız. Semtinize metro gelmesini bekliyorsunuz ve karşıda da "yaptırmadılar, hatırlamıyorum" diyen bir başkan var. Bir 5 yıl sonra ne olacak? Aynı. Düşünün ki aynı anlayış 5 yıl daha devam ettiğinde sizin deprem endişeniz yine devam edecek. İstanbullu nasıl mutlu olacak?" ifadelerini kullandı.
"TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİZ"
İstanbul'daki taksi sorununa değinen Kurum, "İstanbul'un taksi problemini 6 ayda çözeceğiz. İstanbul'un taksisi bir marka olacak. Taksici esnafımız ve vatandaşımızla el ele vereceğiz." şeklinde konuştu.
"BEN NEYSEM OYUM"
'Neysem oyum demek yorucu bir şey mi?' sorusuna Kurum, En önemli şey güven. O güveni verirseniz insanların sevgisini de alırsınız. Biz 16 milyon İstanbullunun güvenini alacağız. İşte o zaman İstanbulluların yüzü gülecek. Afetlerle ekran başına çıkınca ister istemez vatandaşımızın aklında belli bir profil kalıyor. Orada insanımız üzülürken ben gülemem veya Şehit cenazesine gidip orada kahkaha atamam.
"ROL YAPMAYACAĞIM"
Ben yaşadığım süre boyunca neysem o olacağım. Rol yapmayacağım, kafamın arkasında başka planlar olmayacak. Yol yürüdüğüm arkadaşlarıma, partime her zaman vefa göstereceğim. Bizi biz yapan değerleri unutamayız." dedi.
"İLK MAAŞIMLA ALDIĞIM AYAKKABIYI KIYIP GİYEMEDİM"
İlk kazandığı maaş ile ne yaptığını anlatan Kurum, "İlk maaşımla anneme, babama, kardeşlerime hediye aldım. Babam bir spor ayakkabı almıştı. Onu da giyemedim, kıyamadım. Her yere giymezdim onu ayakkabı eskimedi, ayağım büyüdü." ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY İSTANBULLULARI KORUMAMIZ"
'İstanbul'u kazandığınızda kendinize ilk öğütünüz ne olacak? sorusuna cevap veren Kurum, "Hakkımda hayırlı neyse o olsun isterim. Yine öyle olacağım. Hep çalıştığım yerlerde yetimin hakkı, devletin hakkı hep gözettiğimiz anlayışı sergiledik. O yüzden en önemli şey İstanbulluları korumamız.
"İSTANBULLU ALGICI BAŞKAN ARAMIYOR"
Allah bize İstanbulluları üzecek işler yapmayı nasip etmesin. Hep İstanbul odağımızda olacak ve İstanbulluların kaynağını da emanetimiz gibi göreceğiz. İstanbullu algıcı başkan aramıyor, hizmet edecek başkan arıyor. Sosyal medya belediyeciliği yapacak başkan aramıyor. Algı belediyeciliği başkan aramıyor. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Allah bize İstanbulluları üzecek, başını öne eğdirecek işler nasip etmesin. İstanbul hep odağımızda olacak." dedi.
"31 MART'IN PROVASI"
Bugün gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi' hakkında da konuşan Kurum, "Orada 31 Mart'ın aslında provası. Bütün vatandaşımız geldiler Allah razı olsun. O meydan 31 Mart'taki değişimin sinyalini veriyordu. Gençlik meclisi kuracağız ve gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Biz bakanlıkta da böyle çalıştık. Gençlerle birlikte karar alacağız, uygulayacağız. Gençerle birlikte yürüyeceğiz. İstiyoruz ki kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. İstiyoruz ki ülkenin geleceğini inşa etsinler." dedi.
"ANKETLER 'BİZ KAZANACAĞIZ' DİYOR"
31 Mart yerel seçim anketlerine ilişkin konuşan Kurum, "Anketler 'biz kazanacağız, '31 Mart'ta Saraçhane'ye geliyoruz' diyor. En güzel anket sahadır." dedi.