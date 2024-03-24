Cumhur'un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! "Anketler biz kazanacağız diyor"

"TIRNAKLARIMLA GELDİM, EMEK VERDİM" Okul hayatı hakkında da anılarından bahseden Kurum, "Derslerimi hep dikkatli dinlerdim. Evde çok çalışmazdım dinlediğimle sınava girerdim. Babamın mesleğini yapmak istediğim için inşaat mühendisliği mesleğini seçtim. İşçilerle, mimar ve mühendislerle oturmak, şantiyenin tozu-toprağı benim hoşuma gider. Çünkü bir şey üretiyorsunuz, ortada bir emek var. Kararlarımı da alırken hiç plan yapmadım. Tırnaklarımla geldim, emek verdim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık verdim. Hayatım boyunca çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum." dedi.

TOKİ'de genel müdürlük yaptığı dönem hakkında konuşan Kurum, "TOKİ Genel Müdürlük görevine geldiğimde "Acaba yapabilir mi?" gibi bakışlar vardı. Orada da üstüme düşen vazife neyse onu yapmaya çalıştım." dedi.



"DEPREM BÖLGESİNDEKİ AİLELER BENİ EVLADI OLARAK GÖRÜYOR

Deprem bölgesinde herkesin onu evladı gibi gördüğünü söyleyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti, "Zor bir bakanlık süreciydi. Ama hamdolsun milletimize mahcup olmadık. Bugün Elazığ'a gittiğimizde, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te herkes beni evin bir evladı olarak görüyor.

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE SEVİNDİM"

Bakanlık görevimiz bitti bizim, bayram oldu normalde bakanlık bitti telefonlar susar ya çok şaşırdım ben de, sevindim. Bakanlık bitti herkes aradı bayramda. Aslolan o gün arayabilmek.