Cumhur'un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! "Anketler biz kazanacağız diyor"

"İSTANBUL'DAKİ SORUNLAR ALGIYLA ÇÖZÜLMEZ"

İstanbul'un birçok sorunu var. Bu sorunları çözmek için bir irade ortaya koymalısınız. Algıyla bu sorunlar çözülmez. İBB'den vatandaşımız bir irade bekler. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak görmesini, şu anki mevcut yönetimin yaptığını beklemez. İstanbullu en zor gününde belediye başkanını yanında görmek ister, balıkçıda büyükelçiyle yemek yemesini istemez.



"BAŞKAN OLUNCA HER ŞEYİ HATIRLAYACAĞIM"

Bugün ne söylüyorsam, her şeyi hatırlayacağım. Çünkü biz 5 yıllık bakanlık sürecinde ve ondan önceki 9 yıllık genel müdürlük sürecinde vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmuşuz. Vefa aslında İstanbul'da bir semtin adı değil, vefa İstanbul'a göstermemiz gereken ilgi ve sevgi. Başkan olunca her şeyi hatırlayacağım. Murat Kurum; unuttum demez. Bugün ne söylüyorsam 5 yıl sonra da hatırlarım.