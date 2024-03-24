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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul'da zaferin işaret fişeğini attı: "31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor"

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, 31 Mart'ın İstanbul'un bayramı olacağını dile getirdi. İstanbul'un deprem ve ulaşım sorunlarını çözeceğini net bir şekilde ifade eden Kurum, "Bugün İstanbul'un değişim iradesi ve kararlı duruşu var" ifadelerini kullandı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine dikkat çeken Kurum, "Onların reklama verdikleri paraları biz, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkı demeden balya balya dağıttılar" dedi. "Bu söz, Murat Kurum sözüdür" diyen Kurum, İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 14:34 Güncelleme 24 Mart 2024, 15:24
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul’da zaferin işaret fişeğini attı: 31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.



"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek ve özellikle İstanbul'u beklenen büyük deprem hazırlamak için kolları sıvadı.

İstanbullu da Kurum'u bağrına bastı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı, gittiği her yerde büyük teveccüh gördü. Sorunların çözümüne ilişkin akıllı, güven veren vizyon projelerini anlattı.



MURAT KURUM'A SEVGİ SELİ

Bugünkü "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" de Murat Kurum'a büyük sevgi vardı. Kurum kürsüye gelip kendisini bekleyen coşkulu kalabalığı selamladı.



"31 MART İSTANBUL'UN BAYRAMI OLACAK"

Murat Kurum, 31 Mart'ta fetret devrinin biteceğini, İstanbul'un deprem ve ulaşım sorunlarını çözeceğini net bir dille ifade etti.

"31 Mart İstanbul'un geleceği için bir bayram olacak" diyen Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Burada yeniden, sadece İstanbul var. Bugün İstanbul'un değişim iradesi ve kararlı duruşu var.

İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart İstanbul'un geleceği için bir bayram olacak.

Ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki; Hiçbir hanemiz deprem korkusu yaşamayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Reklama ve algıya ayırdıkları bütçeyi, depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, ulaşım tam bir çileye dönüştü.



"ONLARIN REKLAMA VERDİĞİ PARALARI BİZ İSTANBUL'A VERECEĞİZ"
İBB yönetimi hiçbir sözünü yerine getirmedi. Bu milleti kandırdılar bu milleti aldattılar. Onların reklama verdikleri paraları biz, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.

Sandık, milletin mahkemesidir. Bu millet, 31 Mart'ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak.



MURAT KURUM: "İSTANBUL'U ASLA KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"
Bu söz, Murat Kurum sözüdür. İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin yüzü gülene kadar elini bırakmayacağız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Barışın şehri İstanbul'da barış ve huzur içinde yaşayacağız.

İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz. 31 Mart'ta "yeniden İstanbul" diyeceğiz.




"İSTANBUL BUGÜN ÇOK BAŞKA! BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Resmi sosyal medya hesabından da "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin paylaşımda bulunan Murat Kurum, "İstanbul bugün çok başka. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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