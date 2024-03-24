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CHP ve TİP arasındaki kirli pazarlıkta flaş gelişme: Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı olup, ardından desteğini çektiği Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgay Kocakaya, tutuklandı. CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti. Zan, CHP'nin kendisine 'Defne veya Arsuz'u teklif ettiğini dile getirmişti. Zan'a kurulan tuzağın FETÖ tarafından siyasi kumpas operasyonlarında kullanıldığı biliniyor.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 11:58 Güncelleme 24 Mart 2024, 12:30
CHP ve TİP arasındaki kirli pazarlıkta flaş gelişme: Gökhan Zan’a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti.

3 AŞAMADA KİRLİ TEZGAH KAYIT, MONTAJ, ŞANTAJ

Zan'ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Suç duyurusu sonrası İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gökhan Zan adına AK Parti'lilerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, bu görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya, gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI: SUÇ ORTAĞI İDDİASIYLA KUZENİ ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakaya, tutuklandı. Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni N.K.'nin da polis tarafından arandığı belirtildi.




ZAN'A FETÖ TARZI KUMPAS GİRİŞİMİ

Zan'a kurulan tuzağın FETÖ tarafından siyasi kumpas operasyonlarında kullanıldığı biliniyor. Son olarak Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. İnce, kumpas sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'IN PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ
Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde adeta kan gövdeyi götürdü.

Krizin baş çektiği yerlerin başında ise Hatay yer aldı.

Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

Takip eden süreçte Lütfü Savaş Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı, Hatay'ın ilçe adayları açıklandı ancak salonda Savaş'ın ismi zikredilmedi.

Lütfü Savaş tüm bunların ardından Özgür Özel'e rest çekti. "Bağımsız aday" olacağını dillendiren Savaş'ın bu resti karşısında Genel Merkez'de "Her şeye rağmen Savaş'la devam" kararı verildi.

Binbir entrikalarla aday olan Savaş'ın ilerleyen süreçte de oyunları bitmedi.

Gökhan Zan.Gökhan Zan.

CHP lideri Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" açıklaması sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığını ortaya çıkan ses kayıtları nedeniyle geri çektiğini belirtti.

Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.

2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.

Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM
Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökhan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" ifadelerine yer verdi.

İddiaların odağında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, 21 Mart'ta CHP fondaşı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklama ile kendini aklama çabasına girdi.

Lütfü SavaşLütfü Savaş

KONUNUN KENDİSİ İLE ALAKASI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesinin kendisine yarayacağı ortada olan Savaş, kendisinin aday yaptırılmaması için iş birliği yapıldığını iddia ederek, üzerindeki şaibelere rağmen konunun kendisiyle alakalı olmadığını ileri sürdü.

İKİ HAFTA ÖNCE HABERİ OLDUĞUNU DOĞRULADI
Olaylarda adının geçmesini tamamen inkar eden Savaş, " Benimle alakalı başka bir şey yok."derken, olaylarda iki hafta önce haberdar olduğunu da itiraf etti.

KENDİ YAPTIĞI ENTRİKALARI GÖRMEZDEN GELDİ
Seçime harcayacak bile paraları olmadığını söyleyen Savaş, "Seçim için böyle entrikalara gerek yok" sözleriyle yeniden aday seçilmek için yaptığı türlü oyunları da görmezden geldi.

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