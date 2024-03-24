CHP ve TİP arasındaki kirli pazarlıkta flaş gelişme: Gökhan Zan’a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.

CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'IN PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde adeta kan gövdeyi götürdü.

CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş'ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var

CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaşı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var

ZAN'A FETÖ TARZI KUMPAS GİRİŞİMİ Zan'a kurulan tuzağın FETÖ tarafından siyasi kumpas operasyonlarında kullanıldığı biliniyor. Son olarak Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. İnce, kumpas sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Binbir entrikalarla aday olan Savaş'ın ilerleyen süreçte de oyunları bitmedi.

Lütfü Savaş tüm bunların ardından Özgür Özel'e rest çekti. "Bağımsız aday" olacağını dillendiren Savaş'ın bu resti karşısında Genel Merkez'de "Her şeye rağmen Savaş'la devam" kararı verildi.

Takip eden süreçte Lütfü Savaş Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı, Hatay'ın ilçe adayları açıklandı ancak salonda Savaş'ın ismi zikredilmedi.

Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.

2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.

Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM

Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökhan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" ifadelerine yer verdi.

İddiaların odağında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, 21 Mart'ta CHP fondaşı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklama ile kendini aklama çabasına girdi.