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Son dakika: 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Son dakika haberleri... Türkiye adım adım yerel seçimlere ilerlerken Başkan Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul mitinginde vatandaşla buluşacak. Söz konusu miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte o güzergahlar

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 12:19 Güncelleme 24 Mart 2024, 12:19
Son dakika: ’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

·Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

·Yeni havalimanı caddesi "

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