TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! İşin ucu Lütfi Savaş’a mı uzanıyor? Şantaj, tehdit ne ararsan var

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında flaş bir karar geldi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında flaş bir karar geldi.
CHP lideri Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" açıklaması sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiğini belirtti.
TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise "Hatay İttifakı" olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi. Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz.
"TASVİP ETMEYECEĞİMİZ İLİŞKİLERE GİRDİ"
Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
"TİP'İN ADAYI SEÇİM KAYBETTİRME POTANSİYELİNE SAHİP"
CHP lideri Özgür Özel, verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini ifade etmişti. Özel, "Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip." dedi.
"AK PARTİ'NİN KAZANIYOR OLMASI TARİHSEL BİR MAĞLUBİYET YAŞATACAK"
"Hatay'da görev muhalif seçmenlere düşüyor" diyen Özel şöyle konuştu:
"AK Parti mi, CHP mi; karar verecekler? AK Parti'nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP'ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız."Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini açıkladı. Gökhan Zan da, adaylığının devam ettiğini söyledi. Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı ve "Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım" dedi.
GÖKHAN ZAN'DAN CHP'YE SUÇLAMA
Gökhan Zan, TİP'in adaylıktan çekme açıklamasının ardından videolu paylaşımda bulundu.
Zan, videolu paylaşımına şu notu düştü:
"Sevgili Halkım
Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.
(…)
Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖcü yöntemlere, montajlara sarıldılar.
Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.
Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim.
Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…
Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum."
"SAHTE KAYITLA ŞANTAJDA BULUNUP BANA VE AİLEME ZARAR VERMEK TEHDİDİNDE BULUNDULAR"
Zan, basın açıklamasının bulunduğu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Son bir haftadır tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım.
Buna boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulanacağımı söyledim ve kovdum. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Partim bu şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler. Az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğu şahıslar bana dün sahte kayıtla şantajda bulunup bana ve aileme zarar vermek tehdidinde bulundular." Zan'ın avukatı, müvekkilinin, kişisel verilerini ele geçiren, montajla yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, kişilerin kaç kişi olduğu yönündeki bilgiyi ise paylaşmayacağını söyledi.
İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM
Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.
Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'da çirkin işler dönüyor. Siz kim köpeksiniz lan, benim para ile iş yaptığım nerede görülmüş. Ben halkın gazetecisiyim. Sizin aracılarınızı ayrı, belediye başkanı ve adayınızı ayrı" ifadelerine yer verdi.
LÜTFİ SAVAŞ PARA MI TEKLİF ETTİ?
Acarer, bir sonraki paylaşımında ise söz konusu iddiasını daha da öteye taşıdı.
"CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" diyen Acarer, açık bir şekilde Lütfi Savaş'ın kendisine para telif ettiğini dile getirdi.
Konuya ilişkin videoda çeken Acarer, kendisine böyle bir teklif geldikten sonra Zan'ı uyardığını ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek, Gökhan Zan ile görüştüğünü dile getirerek, TİP'in söz konusu kayıtları Gökhan Zan'a vermediğini, Zan'ın bu kayıtlara kendisinin ulaştığını söyledi. Özbek, Zan'ın partisinin onu sattığını dile getirdiğini belirtti.
Özbek, konunun bir hafta önce gündeme geldiğini dile getirerek şunları söyledi:
Kayıtların elinde olduğunu iddia eden Turgay Kocakaya Zan'a göre deepfake olan kayıtları Türkiye İşçi Partisi genel merkezine iletmiş.
Parti ise Zan'a doğruluğunu sormuş. Gökhan Zan ise kayıtlar ne diye sormuş. Parti kayıtları Gökhan Zan'a vermeyince, o da ortak bir tanıdığından kayıtları elde etmiş.Olayı duyar duymaz, bu mesele şeref ve onur meselesi diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve partinin arkasında durması gerektiğini ifade etmiş.Kendisine dur bekle denmiş. Fakat şantaj yaptığını iddia ettiği kişiler boş durmayınca Gökhan Zan bugün savcılığa gitmiş.
Kendisi 2 gündür Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a ulaşamamış. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile süreci yönetmiş. Şık ise Pazartesi beraber başvuralım demiş.
ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Özbek, Zan'ın savcılıktan çıktıktan sonra TİP'in kendisini adaylıktan çektiğini sosyal medyadan öğrenildiğini ifade etti.
TİP SAMANDAĞ ADAYINI ÇEKECEK
Özbek'in aktardığına göre; Zan, Lütfü Savaş'ın kirli savaş yürüttüğünü söyleyerek, CHP'nin Samandağ ilçe belediye başkanı adayını çekerek, TİP'e destek olacağını ifade etti.
TİP'in Cumhuriyet Halk Partisi Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'la beraber çalıştığı da konuşulanlar arasında.
Konuyla ilgili Türkiye İşçi Partili bir yönetici ile de konuştuğunu dile getiren Özbek, parti yöneticilerinin Zan'ın ses kayıtlarının bir kısmının kendisine ait olduğunu kabul ettiğini söyledi.
Özbek ayrıca TİP'in 3 genel başkan yardımcısının Hatay'da Gökhan Zan ile görüşmek istediğini ancak Zan'ın bu talebi reddettiğini ifade etti.
KAYITLAR NEREDEN GELDİ?
Ayrıca TİP'li yöneticiler, Özbek'in iddiasına göre; kayıtların Lütfü Savaş'a yakın klikten geldiğini ve yayınlamakla tehdit ettiğini ve partinin böyle bir tehdite pabuç bırakmayacağını da aktardı.
TİP ve Gökan Zan ile konuştuğunu söyleyen CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.
İddiaya göre Zan ise "5 olmaz mı?" diye sordu. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.
Kocakaya ile Zan arasındaki ikinci görüşmede ise Zan'ın seçim sonrası televizyon kanallarında, TRT'de spor yorumculuğu yapmak istediğine dair konuşmalar geçtiği öne sürülüyor. Saymaz, "Bu iki ses kaydı Hatay'da gezdirilmeye başlıyor. Lütfü Savaş'ın eline ve TİP'e de geliyor" dedi.
ZAN CHP YANDAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ: İTİBAR SUİKASTI YAPIYORSUNUZ
Bununla da yetinmeyen Saymaz, Sözcü TV ekranlarında Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayınladı. Saymaz, olaya ilişkin ses kaydının yanında görüntü kaydının da var olduğunu söyledi.
Bu gelişme üzerine Zan canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.
Zan, "Benimle ilgili bu kurguyu, bu montajı her kim yaptıysa adli makamlarda hesabını verecek. İtibar suikastı yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Adaylıktan çekilmesi için bu kurgunun yapıldığını ve tehdit edildiğini belirten Zan, "Ben suç duyurusu için TİP Genel Merkezi'ne söyledim yanaşmadılar." dedi.
"HER TÜRLÜ PİSLİĞE BULAŞTILAR"
Daha sonra tekrar bir açıklama daha yapan Zan, "Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda. Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim" diye konuştu. Zan, "Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız" dedi.
Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın adı TİP ambleminin altında yer alacak.