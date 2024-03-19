TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! İşin ucu Lütfi Savaş’a mı uzanıyor? Şantaj, tehdit ne ararsan var

"Son bir haftadır tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Buna boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulanacağımı söyledim ve kovdum. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Partim bu şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler. Az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğu şahıslar bana dün sahte kayıtla şantajda bulunup bana ve aileme zarar vermek tehdidinde bulundular." Zan'ın avukatı, müvekkilinin, kişisel verilerini ele geçiren, montajla yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, kişilerin kaç kişi olduğu yönündeki bilgiyi ise paylaşmayacağını söyledi.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM

Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'da çirkin işler dönüyor. Siz kim köpeksiniz lan, benim para ile iş yaptığım nerede görülmüş. Ben halkın gazetecisiyim. Sizin aracılarınızı ayrı, belediye başkanı ve adayınızı ayrı" ifadelerine yer verdi.

LÜTFİ SAVAŞ PARA MI TEKLİF ETTİ?

Acarer, bir sonraki paylaşımında ise söz konusu iddiasını daha da öteye taşıdı.

"CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" diyen Acarer, açık bir şekilde Lütfi Savaş'ın kendisine para telif ettiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin videoda çeken Acarer, kendisine böyle bir teklif geldikten sonra Zan'ı uyardığını ifade etti.