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CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş'ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'nin sinsi planlarının ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal gelişmeleri de beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gökhan Zan'ı hedef göstermesinin ardından TİP ortaya çıkan ses kaydı nedeniyle Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Zan, ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia ederek, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yakın kişilerin şantajına maruz kaldığını açıkladı. Konuya ilişkin fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, Gökhan Zan ile aralarında geçen kirli 'Hatay' pazarlığının detaylarını anlatarak, Lütfü Savaş'ı aklamaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 08:35 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:17
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasında Hatay krizi patlak verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" açıklaması sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığını ortaya çıkan ses kayıtları nedeniyle geri çektiğini belirtti.

Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.

Gökhan Zan.Gökhan Zan.

SESİN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.

Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.

 CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş  CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM
Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'da çirkin işler dönüyor. Siz kim köpeksiniz lan, benim para ile iş yaptığım nerede görülmüş. Ben halkın gazetecisiyim. Sizin aracılarınızı ayrı, belediye başkanı ve adayınızı ayrı" ifadelerine yer verdi.

LÜTFİ SAVAŞ PARA MI TEKLİF ETTİ?
Acarer, bir sonraki paylaşımında ise söz konusu iddiasını daha da öteye taşıdı.

"CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" diyen Acarer, açık bir şekilde Lütfi Savaş'ın kendisine para telif ettiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin videoda çeken Acarer, kendisine böyle bir teklif geldikten sonra Zan'ı uyardığını ifade etti.

TİP'li yöneticiler de kayıtların Lütfü Savaş'a yakın klikten geldiğini ve yayınlamakla tehdit ettiğini söyleyerek kirli tezgahı açığa çıkarmış oldu.

İddiaların odağında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş,konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklamada bulundu.

Savaş, inkar yoluna giderek, söz konusu süreçte Gökhan Zan ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini iddialara bir dahlinin bulunmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş İsmail Saymaz'a Lütfü Savaş'ı aklayacak açıklamalarda bulundu.

Özel, 6 Şubat'ın yıldönümünde Hatay'da Zan'ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş'ı bir protesto ettiğini ima ederek, "Gökhan Zan'ın gözündeki ateşi farklı gördüm. Başka bir hırs vardı. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR OLMAZSA DEFNE'Yİ VERİN"
Zan ve CHP arasındaki pazarlığı da itiraf eden Özel, "İlk önce CHP'ye geldi. İyi Parti'ye gitti. İyi Parti'den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi.

Hatay Büyükşehir'i istedi. Ama dedi ki "Büyükşehir olmazsa Defne'yi verin, ben Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım." Defne'nin olmayacağını anlayınca Arsuz'u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi." dedi.

'Yüzüne doğrudan reddetmek doğru olmaz' diye düşündüğünü söyleyerek ilginç bir açıklama yapan Özel, Zan'ın çok ihtiraslı olduğunu ve bu yüzden onu hiç düşünmediklerini ifade etti.

"ERKAN BAŞ'I UYARDIM"

Zan ile ilgili TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı da uyardığını söyleyen Özel, "Hatay'da hep şöyle sözler duydum: "Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız..." Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı." dedi.

ARTIK TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORLAR
Zan'ın ekarte olmasının ardından nihai amacına ulaşan ve muhalif seçmeni CHP altında birleşmeye davet eden Özel, geçmişte kullandığı "TİP'in kaybettirme ihtimali var" sözlerine yönelik ise; "Gökhan Zan'ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmüyorum." diyerek yanıt verdi.

Özel, bu sözlerle Zan'ı artık kendilerine bir tehdit olarak görmediklerini açıkça dile getirdi.

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