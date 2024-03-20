CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var

Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz , Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.

Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.

2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM

Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'da çirkin işler dönüyor. Siz kim köpeksiniz lan, benim para ile iş yaptığım nerede görülmüş. Ben halkın gazetecisiyim. Sizin aracılarınızı ayrı, belediye başkanı ve adayınızı ayrı" ifadelerine yer verdi.

LÜTFİ SAVAŞ PARA MI TEKLİF ETTİ?

Acarer, bir sonraki paylaşımında ise söz konusu iddiasını daha da öteye taşıdı.

"CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" diyen Acarer, açık bir şekilde Lütfi Savaş'ın kendisine para telif ettiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin videoda çeken Acarer, kendisine böyle bir teklif geldikten sonra Zan'ı uyardığını ifade etti.

TİP'li yöneticiler de kayıtların Lütfü Savaş'a yakın klikten geldiğini ve yayınlamakla tehdit ettiğini söyleyerek kirli tezgahı açığa çıkarmış oldu.