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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-14 operasyonu: 852 silah ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 11:56 Güncelleme 24 Mart 2024, 12:23
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-14 operasyonu: 852 silah ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Silah kaçakçılarına Mercek-14 operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 63 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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