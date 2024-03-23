CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİLMESİ İŞİ İÇİN FAZLADAN 1,1 MİLYON TL FAZLADAN ÖDEME YAPILDI
• Dijital içeriklerin üretilmesi işi 7.140.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
• 3.499,000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 4.617.500,00 TL + KDV bedelle Voice 360 isimli firmaya ihale edildi.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.118.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.
PRODÜKSİYON İŞİ İÇİN FAZLADAN YAKLAŞIK 462 BİN TL ÖDEME YAPILDI
• Prodüksiyon işi 3.092.500,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
• 1.540.600,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 2.002.500,00 TL + KDV bedelle Touch ve Avicon isimli şirketlere ihale edildi.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 461.900,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.
İNFLUENCERLARA 362 BİN TL ÖDENDİ
• 10 Youtuber/Blogger/Vlogger/İnfluencer'a 362.500,00 TL+KDV bedelle hizmet alımı yapıldı. (Temmuz 2023)
• Yaptırılan söz konusu alımların, hangi kamu hizmetinin gördürülmesine veya İstanbul halkının hangi ihtiyacına cevap vermeye yönelik olduğu anlaşılamamıştır.
572 BİN TL FAZLA FİYATLA İHALE VERİLDİ
• Basıl Materyaller, Tanıtım Ürünleri, Tanıtım Filmleri ve Dijital İçeriklerin Üretilmesi İşi 3.070.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Yapılan incelemede, 1.998.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 2.570.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 572.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.
İHALEYE 2 MİLYON FAZLADAN ÖDENDİ
• Aylık Ulaşım Bültenleri, Yıllık Ulaşım Raporu İle İnteraktif Veri Ara Yüzü ve İçerik Geliştirme İşi 9.935.000,00 TL + KDV bedelle BÎMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 1.999.000,00 + KDV piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 4.035.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 2.036.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.
TEK FİRMALI İHALEYE 610 BİN TL FAZLA ÖDEME YAPILDI
• Stratejik Yönetim Çalışmaları Kapsamında Analiz, Araştırma ve Veri Görselleştirme İşi 6.999.500,00 TL + KDV bedelle BİMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 4.754.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 5.364.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 610.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.
7,4 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "2023 Yılı Güvenlik, Görüntü, Geçiş ve Ses Sitemlerinin İşletimi, Bakım Onarımı İşi" 79.673.083,00 TL + KDV bedelle İSBAK A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 28.448.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 35.857.171,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 7.409.171,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.
12,4 MİLYONLUK FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlar İçin Kent Mobilyaları, Fitness Aletlerinin Temini ve Montajı Mal Alım İşi" 686.540.088,50 TL + KDV bedelle İSTON A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 73.450.317,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 85.905.700,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 12.455.383,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.
4,6 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Akom) Binasının Ekipman, Cihaz Ve Sistemlerinin, Periyodik Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi İşi" 177.900.000,00 TL + KDV bedelle BÎMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır
• Yapılan incelemede, 108.217.780,00 + KDV piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 112.869.700,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 4.678.820,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.