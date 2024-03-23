CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!

İSRAFI BİTİRDİK YALANI ELİNDE PATLADI Hizmet ve proje üretmek yerine İstanbulluların parasını fondaşlarına ve reklama harcayan CHP'li İmamoğlu'nun, "israfa bitirdik" yalanı 2023 yılındaki Denetim Komisyonu Raporunda yer alan rakamlarla bir kez daha elinde patladı.

Göreve geldiği günden itibaren İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , belediye bütçesini doğru bir strateji ile yönetmedi.

2018'DE 26,7 MİLYAR OLAN BORÇ 2023'TE 150,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ



Buna göre, İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcu 2023 yılında 150,8 milyar TL'ye yükseldi.

• Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı

o 2022: 26 milyar 934 milyon TL

o 2023: 45 milyar 540 milyon TL



• Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı

o 2022: 55 milyar 140 milyon TL

o 2023: 105 milyar 296 milyon TL