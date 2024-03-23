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CHP yönetimindeki İBB'nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL'den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'deki para kulesi skandalının ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcunun 2023 yılında 150,8 milyar TL’ye yükseldiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, "israfa bitirdik" yalanı 2023 yılındaki Denetim Komisyonu Raporunda yer alan rakamlarla bir kez daha çürüdü. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belediye şirketlerinin İBB'den 9.898.947.069,00 TL alacağı bulunduğu belirlendi. Borcun büyük kısmının ÎGDAŞ, AĞAÇ A.Ş. ve İSPER A.Ş.'ye olduğu bildirildi. Belediyenin açtığı ihalelerde yapılan usulsüzlükler yüzünden belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 21:15 Güncelleme 23 Mart 2024, 21:15
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!

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Göreve geldiği günden itibaren İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesini doğru bir strateji ile yönetmedi.

İSRAFI BİTİRDİK YALANI ELİNDE PATLADI

Hizmet ve proje üretmek yerine İstanbulluların parasını fondaşlarına ve reklama harcayan CHP'li İmamoğlu'nun, "israfa bitirdik" yalanı 2023 yılındaki Denetim Komisyonu Raporunda yer alan rakamlarla bir kez daha elinde patladı.

2018'DE 26,7 MİLYAR OLAN BORÇ 2023'TE 150,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Buna göre, İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcu 2023 yılında 150,8 milyar TL'ye yükseldi.

• Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı
o 2022: 26 milyar 934 milyon TL
o 2023: 45 milyar 540 milyon TL

• Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı
o 2022: 55 milyar 140 milyon TL
o 2023: 105 milyar 296 milyon TL



• Mali borç
o 2018 sonu: 26 milyar 769 milyon TL
o 2023: 150 milyar 837 milyon TL

• Borçların toplam kaynak içindeki oranı:
o 2018: %27
o 2023: %54

• Özkaynakların toplam kaynaklara göre oranı:
o 2018: %73
o 2023: %46

CHP'Lİ İBB KENDİ İŞTİRAKLERİNE 9,8 MİLYAR TL BORÇLANDI

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belediye şirketlerinin İBB'den 9.898.947.069,00 TL alacağı bulunduğu belirlendi. Borcun büyük kısmının ÎGDAŞ, AĞAÇ A.Ş. ve İSPER A.Ş.'ye olduğu bildirildi.

İBB'NİN YATIRIMLARA AYIRDIĞI ORAN %53'TEN %37'YE DÜŞTÜ
CHP'li yönetiminde İBB'nin yatırımlara ayırdığı oran yüzde 53'ten yüzde 37'ye düştü.
• Bütçe gelirlerinden yatırımlara ayrılan oran
o 2015-2018: %53,10
o 2020-2023: %37,65
 Azalma oranı: %15,45

İBB 105 ADET YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ OLUŞTURDU
• İBB şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısı
o 2019: 359
o 2023: 464
• İBB, toplamda 105 adet yeni yönetim kurulu üyeliği oluşturdu.



BELEDİYENİN PARASI REKLAMA: TANITIM VE DUYURU HİZMETLERİ İÇİN 553,8 MİLYON TL PARA HARCANDI
İmamoğlu, hizmete harcaması gereken parayı reklam yatırdı. Raporda yer alan rakamlara göre, CHP'li İBB tarafından muhtelif tanıtım ve duyuru hizmetleri 553,8 milyon TL bedelle KÜLTÜR AŞ'ye ihale edildi.

• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
• Buna göre bazı kalemler incelendiğinde;
o 22 Kalemden oluşan Konser/ Dinleti Hizmetinin: 98.512.500,00 TL + KDV,

CHPli İBBden skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyola konser verdirildiCHPli İBBden skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyola konser verdirildi
CHP'li İBB'den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirildi


o 14 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmetinin: 14.606.250,00 TL + KDV,
o 8 Kalemden oluşan Yurtdışı Uçak Bileti: 8.140.000,00 TL + KDV,
o 2 Kalemden oluşan Yurtiçi Uçak Bileti: 1.572.500,00 TL + KDV,
o 4 Kalemden oluşan Konaklama Hizmetinin: 4.852.500,00 TL + KDV tuttuğu belirlendi.

5 YOUTUBER'A 581 BİN TL REKLAM PARASI ÖDENDİ
• Sosyal medya platformlarında 1 günlük tanıtım ve reklam faaliyetleri için 5 adet Youtuber'a 581 bin lira para ödendi.

KÜLTÜR-SANAT İHALESİNDEKİ İŞLERİN GERÇEK YÜKLENİCİ YERİNE ALT YÜKLENİCİLERE YAPTIRILMASI NEDENİYLE 86,5 MİLYON TL FAZLADAN PARA ÖDENDİ

Kültür-Sanat ihalesinde yaşanan usulsüzlükler de raporda yer aldı. İhalelerin gerçek yüklenicisine verilmemesi ve işi yapan firmanın yerine aracı firma tarafından alt yüklenicilere yaptırılması sonucu, tedarik edilen mal ve hizmetlerin piyasa değerinin üstünde fiyatlara ihale edildiği belirlendi.

Yapılan incelemede, 265.935.125,00 TL + KDV değerindeki mal ve hizmetlerin piyasadan temin edilebileceği, ancak 352.458.875,00 + KDV bedelle ihale edildiği ortaya çıktı. Bu durumda, belediyenin 86,5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

MUHTELİF SPOR ORGANİZASYONLARIN TANITIM VE DUYURU ÇALIŞMALARI İÇİN TAŞERON KULLANILMASI NEDENİYLE YAKLAŞIK 60 MİLYON TL FAZLADAN ÖDENDİ
2023 yılı muhtelif gençlik ve spor organizasyonları ile organizasyonların tanıtım ve duyuru çalışmaları hizmet alım işi SPOR A.Ş'ye 419.978.230,00 TL + KDV bedelle ihale edildi. Ancak, 5 firma tarafından doküman indirilmesine rağmen rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar nedeniyle sadece tek firma katıldı.

• İhalenin birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;
o 26 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmeti: 34.721.000,00 TL + KDV,
o 5 Kalemden oluşan Uçak Bileti: 19.599.000,00 TL + KDV,
o 3 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 21.219.500,00 TL + KDV
o 4 Kalemden oluşan "Sosyal Medya Platformlarında Reklam ve Tanıtım Hizmeti": 2.220.800,00 TL + KDV bedelli işler bulunuyor.

Ayrıca, idare tarafından belirlenecek 10 Blogger/Vlogger/İnfluencer gibi kişilere 550.000,00 TL + KDV bedelle reklam ve tanıtım yaptırılması kararlaştırıldı. İncelemede, piyasadan tedarik edilebilecek mal ve hizmetlerin 299.257.005,39 TL bedelle temin edilebileceği ancak 358.833.572,53 + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi.

Bu durumda, tüm ihale kapsamında alt yükleniciye yaptırılan işler nedeniyle doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınamaması sonucunda belirtilen hizmetler için 59.576.567,14 TL + KDV fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından geçtiğimiz yıl açılan ʺOrtadan Başlamakʺ adlı sergiye tepki yağmıştı. ʺTasavvuf Müzesiʺ açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserler yer almıştı.CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından geçtiğimiz yıl açılan ʺOrtadan Başlamakʺ adlı sergiye tepki yağmıştı. ʺTasavvuf Müzesiʺ açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserler yer almıştı.

MUHTELİF KÜLTÜR VE SANAT ORGANİZASYONLARI İLE BU ORGANİZASYONLARIN REKLAMI İÇİN FAZLADAN 576 BİN 500 TL ÖDEME YAPILDI
• 2023 yılı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri 8.939.000,00 TL + KDV bedelle FSM Kültür Sanat Şirketi'ne ihale edildi.
• Birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;
o 3 Kalemden oluşan Yemek + Kumanya Hizmeti: 650.000,00 TL + KDV,
o 2 Kalemden oluşan Uçak Bileti - Otobüs Bileti: 742.500,00 TL + KDV,
o 2 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 330.000,00 TL + KDV bedelli işler de aynı şirkete ihale edildi.
• İhalenin 11 kalemi 2.795.000,00 TL bedelle doğrudan ilgililerinden tedarik edilebilecek iken söz konusu hizmetler 3.371.500,00 TL + KDV bedelle taşerona ihale edildi.
• Böylece doğrudan hizmeti veren kişi ve firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 576.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldı.

Paradan kulede Ekrem İmamoğlunu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymazın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBBde işe alındıParadan kulede Ekrem İmamoğlunu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymazın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBBde işe alındı
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu'nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB'de işe alındı

MUHTELİF MEDYA HİZMETLERİ İÇİN FAZLADAN 46,8 MİLYON TL ÖDENEREK BELEDİYE ZARARA UĞRATILDI
• 2023 yılı muhtelif medya hizmetleri işi" 283.233.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş'ye ihale edildi.
• 2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle ancak tek firma katıldı.
• İhale verilen firmanın işi alt yükleniciler eliyle gördürmesi nedeniyle 174.848.500,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 221.716.000,00 TL + KDV bedelle görüldü.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 46.867.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİLMESİ İŞİ İÇİN FAZLADAN 1,1 MİLYON TL FAZLADAN ÖDEME YAPILDI
• Dijital içeriklerin üretilmesi işi 7.140.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
• 3.499,000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 4.617.500,00 TL + KDV bedelle Voice 360 isimli firmaya ihale edildi.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.118.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.

PRODÜKSİYON İŞİ İÇİN FAZLADAN YAKLAŞIK 462 BİN TL ÖDEME YAPILDI
• Prodüksiyon işi 3.092.500,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.
• 1.540.600,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 2.002.500,00 TL + KDV bedelle Touch ve Avicon isimli şirketlere ihale edildi.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 461.900,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.


İNFLUENCERLARA 362 BİN TL ÖDENDİ
• 10 Youtuber/Blogger/Vlogger/İnfluencer'a 362.500,00 TL+KDV bedelle hizmet alımı yapıldı. (Temmuz 2023)
• Yaptırılan söz konusu alımların, hangi kamu hizmetinin gördürülmesine veya İstanbul halkının hangi ihtiyacına cevap vermeye yönelik olduğu anlaşılamamıştır.



572 BİN TL FAZLA FİYATLA İHALE VERİLDİ
• Basıl Materyaller, Tanıtım Ürünleri, Tanıtım Filmleri ve Dijital İçeriklerin Üretilmesi İşi 3.070.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Yapılan incelemede, 1.998.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 2.570.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 572.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

İHALEYE 2 MİLYON FAZLADAN ÖDENDİ
• Aylık Ulaşım Bültenleri, Yıllık Ulaşım Raporu İle İnteraktif Veri Ara Yüzü ve İçerik Geliştirme İşi 9.935.000,00 TL + KDV bedelle BÎMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 1.999.000,00 + KDV piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 4.035.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 2.036.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

TEK FİRMALI İHALEYE 610 BİN TL FAZLA ÖDEME YAPILDI
• Stratejik Yönetim Çalışmaları Kapsamında Analiz, Araştırma ve Veri Görselleştirme İşi 6.999.500,00 TL + KDV bedelle BİMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 4.754.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 5.364.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 610.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

7,4 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "2023 Yılı Güvenlik, Görüntü, Geçiş ve Ses Sitemlerinin İşletimi, Bakım Onarımı İşi" 79.673.083,00 TL + KDV bedelle İSBAK A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 28.448.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 35.857.171,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 7.409.171,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

12,4 MİLYONLUK FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlar İçin Kent Mobilyaları, Fitness Aletlerinin Temini ve Montajı Mal Alım İşi" 686.540.088,50 TL + KDV bedelle İSTON A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 73.450.317,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 85.905.700,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 12.455.383,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

4,6 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Akom) Binasının Ekipman, Cihaz Ve Sistemlerinin, Periyodik Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi İşi" 177.900.000,00 TL + KDV bedelle BÎMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.



• 2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır
• Yapılan incelemede, 108.217.780,00 + KDV piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 112.869.700,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 4.678.820,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

2,7 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
"2023 Yılı Büyük İstanbul Otogarı Peron Takip Sistemi Bakım Onarım ve İşletilmesi İşi" 15.040.418,00 TL + KDV bedelle İSBAK A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede 7.843.500,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 9.986.718,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 2.705.850,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

913 BİN TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "Büyük İstanbul Otogarı Peron Takip Sistemi Bakım Onarım ve İşletilmesi İşi" 5.177.720,00 TL + KDV bedelle ÎSBAK A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede 2.638.620,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 3.552.390,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 913.770,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

2 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ

BİMTAŞ A.Ş'ye İstanbul genelinde 360° ölçülebilir panoramik görüntü çekimi entegrasyonu ve envanter üretimi işi ihale edildi. İhale bedeli 39.993.500,00 TL + KDV olarak belirlendi. Ancak, 5 firma tarafından doküman indirilmesine rağmen rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar yüzünden sadece bir firma katıldı.

Yapılan incelemede, piyasadan tedarik edilebilecek mal ve hizmetlerin 32.000.000,00 TL + KDV bedelle sağlanabileceği ancak ihale bedelinin 34.013.500,00 TL + KDV olduğu tespit edildi. Dolayısıyla, doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınamaması nedeniyle belirtilen hizmetler için 2.013.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

552 BİN TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ

ÎSTTELKOM A.Ş'ye Oracle Veri Ambarı Raporlama Ortamı Güncellemesi Bakım ve Destek Hizmeti İşi ihale edildi. İhale bedeli 2.362.500,00 TL + KDV olarak belirlendi. Ancak, 3 firma tarafından doküman indirilmesine rağmen rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar yüzünden sadece bir firma katıldı.

Yapılan incelemede, piyasadan tedarik edilebilecek mal ve hizmetlerin 1.000.000,00 TL + KDV bedelle sağlanabileceği ancak ihale bedelinin 1.552.500,00 TL + KDV olduğu tespit edildi. Dolayısıyla, doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınamaması nedeniyle belirtilen hizmetler için 552.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

14,8 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İBB Firewall ve Kimlik Doğrulama Cihazlarının Lisans ve Bakım Anlaşmasının Yenilenmesi İşi" 124.792.246,00 TL + KDV bedelle İSTTELKOM A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 109.986.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 124.792.246,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 14.806.246,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

10,2 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İBB M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Metro Hattı Wifi Kurulum ve Servise Alma İşi" 109.995.000,00 TL + KDV bedelle İSTTELKOM A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 99.752.457,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 109.995.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 10.242.543,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

2,7 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İstanbul Turizm Eylem Planının Oluşturulması İşi" 4.500.000,00 TL + KDV bedelle BÎMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan incelemede, 1.740.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 4.500.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 2.760.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.






369 BİN TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İstanbul ili Şişli İlçesi Halaskargazi ve Meşrutiyet Mahallelerinde Yaya Odaklı Cadde, Sokak, Meydan ve Çevre Düzenleme Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi" 3.176.565,40 TL + KDV bedelle BİMTAŞ A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Yapılan incelemede, 1.125.049,70 + KDV piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 1.494.935,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 369.885,30 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.


203 BİN TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İstanbul Genelinde Kent Konseyi Tarafından Organize Edilecek Muhtelif Toplantılar, Etkinlikler, Bu Etkinlik ve Organizasyonların Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilmesi Hizmet Alımı İşi" 9.889.950,00 TL + KDV bedelle Azur Organizasyon Turizm Taşımacılık Eğitim Ve Reklam Hizmetleri Pazarlama LTD. ŞTİ.'ye ihale edilmiştir.
• 3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katılmıştır.
• Yapılan ihalenin teknik şartnamesi incelendiğinde, Etkinlik Temini, Proje Koordinatörlüğü, Küratörlük, Performans Sanatçıları Temini, Konuşmacı Temini gibi bazı hizmetlerin farklı kaşe bedellerinin yüklenici tarafından hizmeti veren sanatçı/danışman vb. kişilere ödeneceği belirtilen 119 kaleminin 660.000,00,00 TL kaşe bedeli ile temin edildiği, ilgililerinden doğrudan alındığında 660.000,00,00 TL bedelle temin edilebilecek olan söz konusu hizmetlerin 863.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği, böylece doğrudan hizmeti veren kişi ve firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 203.000,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

9,4 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE İHALE VERİLDİ
• "İBB Platform Devops, Mobil Uygulama ve WEB Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" 71.100.000,00 TL + KDV bedelle İSTTELKOM A.Ş 'ye ihale edilmiştir.
• Yapılan incelemede 61.686.000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 71.100.000,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 9.414.000,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.

DOĞRUDAN TEMİN İHALESİYLE 7,1 MİLYON TL FAZLA ÖDEME YAPILDI
• Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 176.009.558,40 TL + KDV tutarındaki çeşitli mal ve hizmet alımları ihale yapılmaksızın İSPER A.Ş. 'den doğrudan temin edildiği, İSPER A.Ş.'nin de bu mal ve hizmetlerin bir kısmını daha düşük bedellerle alt yüklenici şirketlere yaptırdığı, görülmüştür.
• Yapılan incelemede, 10.616.568,00 TL+KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 17.801.354,00 TL + KDV bedelle temin edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece ilgili ürünlerin doğrudan hizmeti veren firmalardan alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 7.184.786,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.


1,9 MİLYON TL FAZLA ÖDEMEYLE DOĞRUDAN TEMİN İHALESİ VERİLDİ
• Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 54.892.635,46 TL + KDV tutarındaki çeşitli mal ve hizmet atımlarının ihale yapılmaksızın ÎSPER A.Ş.'den doğrudan temin edildiği, İSPER A.Ş.'nin de bu mal ve hizmetlerin bir kısmını daha düşük bedellerle alt yüklenici şirketlere yaptırdığı, görülmüştür.
• Yapılan incelemede, 7.627.118,70 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 9.559.500,00 TL + KDV bedelle temin edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece ilgili ürünlerin doğrudan hizmeti veren firmalardan alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.931.381,30 TL + KDV fazla ödeme yapılmıştır.




DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN İHALEDE 1,8 MİLYON TL FAZLA ÖDEME YAPILDI
• Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 111.744.444,52 TL + KDV tutarındaki çeşitli mal ve hizmet almalarının ihale yapılmaksızın BOĞAZİÇİ A.Ş.'den doğrudan temin edildiği, BOĞAZİÇİ A.Ş. 'nin de bu mal ve hizmetlerin bir kısmını daha düşük bedellerle alt yüklenici şirketlere yaptırdığı, görülmüştür.
• Yapılan incelemede, 7.392.250,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 9.264.062,50 TL + KDV bedelle temin edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece ilgili ürünlerin doğrudan hizmeti veren firmalardan alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.871.812,50 TL + KDV fazla ödeme yapılmıştır.


DOĞRUDAN İHALE VERİLDİ, 1,9 MİLYON TL FAZLA ÖDEME YAPILDI
• Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 86.768.922,65 TL + KDV tutarındaki çeşitli mal ve hizmet alımların ihale yapılmaksızın İSPER A.Ş.' den doğrudan temin edildiği, İSPER A.Ş.'nin de bu mal ve hizmetlerin bir kısmını daha düşük bedellerle alt yüklenici şirketlere yaptırdığı, görülmüştür.
• Doğrudan Hizmet Alımı kapsamında İSPER A.Ş.' ye yaptırılması sözleşmeye bağlanan 4 kalem mal alımına ilişkin miktarlardan daha fazla miktardaki alım, alt yükleniciye yaptırıldığı görülmüştür.
• Yapılan incelemede, 29.829.804,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 31.784.850,00 TL + KDV bedelle temin edildiği tespit edilmiştir.
• Böylece ilgili ürünlerin doğrudan hizmeti veren firmalardan alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.955.046,00 TL+KDV fazla ödeme yapılmıştır.


İHALE YAPILMAKSIZIN 3,5 MİLYON TL'LİK ALIM YAPILDI
• 38 adet doğrudan personel hizmet alımında toplam 3.554.843.988,17 TL + KDV tutarındaki çeşitli mal ve hizmet almalarının ihale yapılmaksızın temin edildiği görülmüştür.
• Ayrıca %1'lik KDV oranı, personelin istihdamı dışındaki mal ve hizmet almalarına da uygulanması eksik KDV tahakkukuna neden olmuştur.
• Böylece, ihale yapılarak alınması gereken mal alımları ihalesiz yapılarak, bu mal atımlarına KDV oranı düşük hesaplanarak kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

DOĞRUDAN ALIM YAPILARAK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİ
• 2023 Yılı 2. Dönem İstanbul Geneli Yeşil Alanların Bakımı işi 1.225.196.257,23 TL + KDV bedelle 31.05.2023 tarihli onay belgesiyle ihalesiz olarak Doğrudan Hizmet Alımı usulüyle gerçekleştirilmiştir.
• Toplamda 1.225.196.257,23 TL bedelli alım için %18 oranında hesaplanması gereken KDV'nin %1 olarak hesaplanması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmiştir.
• Ayrıca, EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde söz konusu işlerinin Yüklenicisi AĞAÇ A.Ş'nin, yüklenimine konu olan mal ve hizmetleri kısımlara bölerek, hukuka aykırı şekilde alt yüklenicilere yaptırdığı görülmüştür.

REKABET ORTAMI SAĞLANAMADIĞI İÇİN İHALELER TEK ŞİRKETE VERİLDİ
• "Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi" ihalesi için 3 firma doküman almasına rağmen ihaleye tek firma katılmış, işin ihalesi 61.263.054,00 TL + KDV bedelle ihaleye tek katılımcı olarak teklif veren İSBAK İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi' ne verilmiştir.
• "İstanbul Geneli Karayolu Sanat Yapılarının Tespit Çalışmaları ve Envanter Hazırlanması" ihalesi için 3 firma doküman almasına rağmen ihaleye tek firma katılmış, işin ihalesi 25.849.500,00 TL + KDV bedelle ihaleye tek katılımcı olarak teklif veren BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmiştir.

İŞİN İHALESİNİ ALAN BELEDİYE ŞİRKETİ AYNI İŞİ ÇOK DAHA DÜŞÜK BEDELLERLE ALT YÜKLENİCİ SIFATIYLA BAŞKA BİR BELEDİYE ŞİRKETİNE YAPTIRDI
• "İstanbul Genelinde Yapılacak Muhtelif Kültürel & Sanatsal Etkinlikler, Muhtelif Kültür & Sanat Organizasyonları, Bu Etkinlik ve Organizasyonların Tanıtım ve Duyuru Hizmetleri ile Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" ihalesinin 431.108.825,00 TL + KDV bedelle Kültür A.Ş. uhdesinde kaldığı, 283 kalem mal ve hizmet alımından oluşan ihaleye ilişkin yüklenici Kültür A.Ş' nin, 9 kalem mal ve hizmeti İBB'nin bir başka iştiraki olan İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi' ne yaptırdığı incelenmiştir.
• Söz konusu 9 iş kalemi, Kültür A.Ş' ye toplam 20.456.250,00 TL + KDV' ye ihale edilmiş olup yüklenici Kültür A.Ş, aynı iş kalemlerini 17.407.500,00 TL + KDV bedelle bir başka İBB iştiraki olan İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'ne yaptırdığı görülmüştür.

İHALENİN ŞARTNAMESİNDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMAYACAĞINA DAİR HÜKÜM BULUNMASINA RAĞMEN İŞ ALT YÜKLENİCİLERE YAPTIRILDI
• "İstanbul İl Sınırları İçerisinde, Ağaç Rölöve/Revizyon Planlarına Altlık Oluşturacak Ağaç Rölöve Haritalarının Yapımı İşi" ihalesi Pazarlık Usulü uygulanarak, 1.340.000,00 TL+ KDV bedelle BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş. verilmiştir.
• Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin "Alt yükleniciler" başlıklı 18. maddesi, "İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz " şeklinde düzenlenmiştir.
• EKAP üzerinden yapılan incelemede, yüklenici firmanın üstlendiği işi 1.050.000,00 TL + KDV bedelle alt yüklenici olan Galata Harita Mühendislik Ticaret Limited Şirketi' ye ihale ettiği görülmüştür.
• Yüklenici 1.340.000,00 TL + KDV bedelle aldığı işi ihale şartnamesindeki yasağa rağmen 1.050.000,00 TL + KDV bedelle alt yükleniciye yaptırmıştır.

YAKLAŞIK MALİYET OLUŞTURULURKEN EN DÜŞÜK TEKLİFİ VEREN FİRMA İHALEYE DAVET EDİLMEDİ
• "T-Shirt Alımı İşi" 1.314.500,00TL + KDV bedelle Engin GÖNÜL uhdesinde kalmıştır. İhalenin yaklaşık maliyet hesabında teklif alınan üç firmaya ilişkin bilgi ve teklifler aşağıdaki tablodaki gibidir.
• Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilen firmaların -bir tanesi yaklaşık maliyet hesabında teklif alınan firmalardan olmak üzere üç firma davet edilmiş olup yaklaşık maliyete en düşük teklif veren Doğan Tekstil Mustafa Doğan'ın ihaleye davet edilmediği görülmüştür.


• "Çiçek Alımı ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi'' 1.194.250,00 TL + KDV bedelle Yeşil Sekiz Pazarlama Reklamcılık ve Org. Hizm. Tic. Ltd. Şti uhdesinde kalmıştır. İhalenin yaklaşık maliyet hesabında teklif alman üç firmaya ilişkin bilgi ve teklifler aşağıdaki tablodaki gibidir.
• Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilen firmaların -bir tanesi yaklaşık maliyet hesabında teklif alınan firmalardan olmak üzere- üç firma davet edilmiş olup yaklaşık maliyete en düşük teklif veren Asrın Çiçekçilik Asrın Can Öztürk' ün ihaleye davet edilmediği görülmüştür.

DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARINDA ARASINDA BAĞLANTI OLAN FİRMALARDAN TEKLİF ALINDI
• "Yapay Zekâ Chatbot Lisans Alım İşi" 410.000,00 TL + KDV bedelle Semantik Araştırma Geliştinne ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. uhdesinde kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Semantik Araştırma Geliştirme ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olan 1O1******14 Kimlik numaralı Mete AKTAŞ isimli kişinin, aynı zamanda teklif alman diğer firma olan Turkgen Yazılım Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş' de de yönetim kurulu üyesi olduğu görülmüştür
• "İklim Değişikliği Farkındalığını ve Çevre Bilincini Artıracak Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Çelik Termos Alımı" 375.000,00 TL + KDV bedelle Aksiyon Promosyon Tekstil Elektronik Kırt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Aksiyon Promosyon Tekstil Elektronik Kırt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 'nin ortaklarından olan 115******74 Kimlik numaralı Abdullah YILMAZ isimli kişinin, aynı zamanda teklif alman diğer firma olan Park Promosyon ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.' de de münferiden temsile yetkili olduğu görülmüştür.

TASFİYE EDİLMİŞ FİRMALARDAN TEKLİF ALINDI
• "Baskılı Tanıtım Malzemeleri Alımı İşi" dosyası kapsamında 01.12.2023 tarihli piyasa fiyat araştırma tutanağında teklif alındığı görünen Üstüner Group Gıda ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'nin 19.07.2023 tarihinde tasfiye edildiği görülmüştür.
• "Muhtelif Drone Alımı" dosyası kapsamında 21.07.2023 tarihli piyasa fiyat araştırma tutanağında teklif alındığı görünen Eck Yazılım Bilişim Dan. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti' nin 04.07.2023 tarihinde tasfiye edildiği görülmüştür.

TEMSİL TÖREN ALIMLARI, PİYASA FİYATININ ÜZERİNDE YAPILDI
• Temsil/Tanıtma giderleri kapsamında gerçekleştirilen aşağıdaki tabloda bir kısmı gösterilen alımların faturalarında ve alım belgelerinde bu alımlara ilişkin detay bilgilerin yer almadığı görülmüş ve piyasa fiyatının üzerinde tedariklerin sağlandığı değerlendirilmiştir

ÖĞRENCİ TURUNDA VE İNANÇ TURİZMİ TOPLANTISINDA ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI YAPILDI
• "Öğrenciler İçin Tarihi Yarımada Gezisi Hizmet Alımı İşi" 406.000,00 TL + KDV bedelle Doa Tasarım Ve Turizm Danışmanlık Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Söz konusu yemek hizmetinde Alkollü Yerli İçecek yer almıştır.
• "İnanç Turizmin Geliştirilmesi Adına Toplantı Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" 341.000,00 TL + KDV bedelle Timeks Turizm San. İthalat İhracat Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Menüde Alkollü Yerli İçecek bulunmuştur.
• "İstanbul'u Biliyorum Organizasyonu Hizmeti Alımı" 125.300,00 TL + KDV bedelle Timeks Turizm San. İthalat İhracat Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Menüde Alkollü Yerli İçecek bulunmuştur.

İBB'NİN DENETİM KOMİSYONUNA GÖNDERMEDİĞİ BELGELER
• 2023 yılı bütçe gelir tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları
• 2023 yılı bütçe gider tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları
• 2023 yılı bütçe bilanço tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları
• Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin listesi ve sağlanan sosyal ve ekonomik haklar
• İBB ve iştiraklerin 2023 bilnaçosu, bütçesi ve gelir tablosu
• İş akdi sonlanan ve işe iade kararı verilen personel bilgileri
• Banka promosyon bilgileri
• Personele ödenen net ücretler
• Binek araç tahsisleri
• Süt alımı ve dağıtılmasına ilişkin dosyalar
• Bağışçılar tarafından belediyeye yatırılan toplam bağış miktarı
• İBB tarafından işletilen Yuvamız İstanbul kreşlerinin bilgileri
• 130 adet ihale dosyası

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