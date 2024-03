CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!

• "Çiçek Alımı ve Dağıtımı Hizmet Alımı İşi'' 1.194.250,00 TL + KDV bedelle Yeşil Sekiz Pazarlama Reklamcılık ve Org. Hizm. Tic. Ltd. Şti uhdesinde kalmıştır. İhalenin yaklaşık maliyet hesabında teklif alman üç firmaya ilişkin bilgi ve teklifler aşağıdaki tablodaki gibidir. • Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilen firmaların -bir tanesi yaklaşık maliyet hesabında teklif alınan firmalardan olmak üzere- üç firma davet edilmiş olup yaklaşık maliyete en düşük teklif veren Asrın Çiçekçilik Asrın Can Öztürk' ün ihaleye davet edilmediği görülmüştür.

DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARINDA ARASINDA BAĞLANTI OLAN FİRMALARDAN TEKLİF ALINDI

• "Yapay Zekâ Chatbot Lisans Alım İşi" 410.000,00 TL + KDV bedelle Semantik Araştırma Geliştinne ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. uhdesinde kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Semantik Araştırma Geliştirme ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olan 1O1******14 Kimlik numaralı Mete AKTAŞ isimli kişinin, aynı zamanda teklif alman diğer firma olan Turkgen Yazılım Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş' de de yönetim kurulu üyesi olduğu görülmüştür

• "İklim Değişikliği Farkındalığını ve Çevre Bilincini Artıracak Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Çelik Termos Alımı" 375.000,00 TL + KDV bedelle Aksiyon Promosyon Tekstil Elektronik Kırt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Aksiyon Promosyon Tekstil Elektronik Kırt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 'nin ortaklarından olan 115******74 Kimlik numaralı Abdullah YILMAZ isimli kişinin, aynı zamanda teklif alman diğer firma olan Park Promosyon ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.' de de münferiden temsile yetkili olduğu görülmüştür.



TASFİYE EDİLMİŞ FİRMALARDAN TEKLİF ALINDI

• "Baskılı Tanıtım Malzemeleri Alımı İşi" dosyası kapsamında 01.12.2023 tarihli piyasa fiyat araştırma tutanağında teklif alındığı görünen Üstüner Group Gıda ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'nin 19.07.2023 tarihinde tasfiye edildiği görülmüştür.

• "Muhtelif Drone Alımı" dosyası kapsamında 21.07.2023 tarihli piyasa fiyat araştırma tutanağında teklif alındığı görünen Eck Yazılım Bilişim Dan. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti' nin 04.07.2023 tarihinde tasfiye edildiği görülmüştür.



TEMSİL TÖREN ALIMLARI, PİYASA FİYATININ ÜZERİNDE YAPILDI

• Temsil/Tanıtma giderleri kapsamında gerçekleştirilen aşağıdaki tabloda bir kısmı gösterilen alımların faturalarında ve alım belgelerinde bu alımlara ilişkin detay bilgilerin yer almadığı görülmüş ve piyasa fiyatının üzerinde tedariklerin sağlandığı değerlendirilmiştir

ÖĞRENCİ TURUNDA VE İNANÇ TURİZMİ TOPLANTISINDA ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI YAPILDI

• "Öğrenciler İçin Tarihi Yarımada Gezisi Hizmet Alımı İşi" 406.000,00 TL + KDV bedelle Doa Tasarım Ve Turizm Danışmanlık Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Söz konusu yemek hizmetinde Alkollü Yerli İçecek yer almıştır.

• "İnanç Turizmin Geliştirilmesi Adına Toplantı Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" 341.000,00 TL + KDV bedelle Timeks Turizm San. İthalat İhracat Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Menüde Alkollü Yerli İçecek bulunmuştur.

• "İstanbul'u Biliyorum Organizasyonu Hizmeti Alımı" 125.300,00 TL + KDV bedelle Timeks Turizm San. İthalat İhracat Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Menüde Alkollü Yerli İçecek bulunmuştur.

İBB'NİN DENETİM KOMİSYONUNA GÖNDERMEDİĞİ BELGELER

• 2023 yılı bütçe gelir tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları

• 2023 yılı bütçe gider tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları

• 2023 yılı bütçe bilanço tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları

• Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin listesi ve sağlanan sosyal ve ekonomik haklar

• İBB ve iştiraklerin 2023 bilnaçosu, bütçesi ve gelir tablosu

• İş akdi sonlanan ve işe iade kararı verilen personel bilgileri

• Banka promosyon bilgileri

• Personele ödenen net ücretler

• Binek araç tahsisleri

• Süt alımı ve dağıtılmasına ilişkin dosyalar

• Bağışçılar tarafından belediyeye yatırılan toplam bağış miktarı

• İBB tarafından işletilen Yuvamız İstanbul kreşlerinin bilgileri

• 130 adet ihale dosyası