Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı

CHP'deki paradan kule skandalında olayın merkezinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için akılalmaz iddiaları köşesine taşıyan fondaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı.
CHP'deki paradan kule skandalında olayın merkezinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için akılalmaz iddiaları köşesine taşıyan fondaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı.
Saymaz'ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz'ın CHP'li İBB'ye bağlı Medya AŞ şirketinde işe alındığı bildirildi.
Bilindiği gibi Saymaz, CHP'deki para kulesi skandalında olayın merkezindeki İmamoğlu'nu aklayıp suçu CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklemişti.
İMAMOĞLU'NU AKLADI KAFTANCIOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından panikle olayı köşesine taşıyan Saymaz, "İmamoğlu, il binasının satın alınmasına katkı koyan kişi olarak hesap verirken; dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu susuyor. Niçin konuşmuyorlar?" diyerek Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
Saymaz, "Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" ifadeleriyle kaybedilen son seçim üzerinden eski CHP yönetimini suçlamıştı.
ALIN SİZE LİYAKAT
İBB'de yapılan işe alımın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar Saymaz ve CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. Sosyal medyada, "al gülüm ver gülüm torpili" ,"alın size liyakat" değerlendirmeleri yapıldı.