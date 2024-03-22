Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı





Bilindiği gibi Saymaz, CHP'deki para kulesi skandalında olayın merkezindeki İmamoğlu'nu aklayıp suçu CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklemişti.

İMAMOĞLU'NU AKLADI KAFTANCIOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI



Para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından panikle olayı köşesine taşıyan Saymaz, "İmamoğlu, il binasının satın alınmasına katkı koyan kişi olarak hesap verirken; dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu susuyor. Niçin konuşmuyorlar?" diyerek Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.





Saymaz, "Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" ifadeleriyle kaybedilen son seçim üzerinden eski CHP yönetimini suçlamıştı.