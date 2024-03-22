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Paradan kulede Ekrem İmamoğlu'nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB'de işe alındı

CHP'deki paradan kule skandalında olayın merkezinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için akılalmaz iddiaları köşesine taşıyan fondaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı. CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlu ilan eden Saymaz'ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz’ın CHP'li İBB’ye bağlı Medya AŞ şirketinde işe alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 18:13 Güncelleme 22 Mart 2024, 18:13
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı

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CHP'deki paradan kule skandalında olayın merkezinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için akılalmaz iddiaları köşesine taşıyan fondaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı.

Saymaz'ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz'ın CHP'li İBB'ye bağlı Medya AŞ şirketinde işe alındığı bildirildi.



Bilindiği gibi Saymaz, CHP'deki para kulesi skandalında olayın merkezindeki İmamoğlu'nu aklayıp suçu CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklemişti.

CHPdeki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyonCHPdeki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
CHP'deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: "41 milyon değil 25 milyon"

İMAMOĞLU'NU AKLADI KAFTANCIOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından panikle olayı köşesine taşıyan Saymaz, "İmamoğlu, il binasının satın alınmasına katkı koyan kişi olarak hesap verirken; dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu susuyor. Niçin konuşmuyorlar?" diyerek Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

CHP yandaşı İsmail Saymaz bile patladı



Saymaz, "Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" ifadeleriyle kaybedilen son seçim üzerinden eski CHP yönetimini suçlamıştı.

ALIN SİZE LİYAKAT

İBB'de yapılan işe alımın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar Saymaz ve CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. Sosyal medyada, "al gülüm ver gülüm torpili" ,"alın size liyakat" değerlendirmeleri yapıldı.

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Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
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