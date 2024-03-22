Kılıçdaroğlu'nun 'paradan kule' suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu'nun bitirecek kozları var... Boşuna "Geçmişi temiz biri" demedi

Balya balya skandal |CHPli Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti

ŞAİBE ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE DE SIÇRADI



CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı... Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi. Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu



Yaşanan bu süreçte CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



KILIÇDAROĞLU'NUN PLANLI SUSKUNLUĞU: ELİ RAHAT KOZLARI SAĞLAM



Kılıçdaroğlu'nun bahse konu olan mevzudan rahatsız olduğu öğrenilirken suskunluğunun altında bir planın yattığı konuşuluyor. Bilindiği üzere para sayma görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan 'intikam' almak istiyor.



Bay Bay Kemal'in skandalla ilgili elinin rahat olduğu ve kozlarına güvendiği için şimdilik konuşmadığı öğrenildi.





Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi yaptığı bir konuşma önem kazandı.



KILIÇDAROĞLU'NUN 'GEÇMİŞİ TEMİZ BİRİ' ÇIKIŞI VE İMAMOĞLU'NUN PARADAN KULELERİ



Kılıçdaroğlu o dönem "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinin sıkıntılı olduğunu ima etmişti.



Gazeteci Nedim Şener de "Kılıçdaroğlu para kulelerini bildiği için mi geçmişi temiz biri tarifi yaptı?" sorusunu yöneltti.





ELİ SAĞLAM OLMASA 'BENİMLE NE ALAKASI VAR" DİYE YIRTINIRDI



Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'deki para sayma skandalı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun suskun kalışına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Altınok, "Kılıçdaroğlu deneyimli bir isim. Elbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi, "Suçlu Erdoğan'dır" falan demesini beklemiyoruz. Ama "Partimizi yıpratmaya çalışıyorlar" falan diyerek ortaya karışık yapabilirdi. Belli ki yargı süreci sonlanınca yapmak durumunda kalacağı açıklamalar için kendisini bağlamak istemiyor" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun elinin rahat olduğu söyleyen Altınok, "Bu soğukkanlı tavır, Kemal Bey'in skandalla ilgili elinin rahat olduğunun da göstergesi. Kozları sağlam olmalı. Yoksa para sayma görüntüleri ortaya çıkınca, adı bile anılmadan sahneye fırlayıp "Benimle ne alakası var" diye savunmaya geçenler gibi yırtınırdı" ifadelerine yer verdi.

CHPde tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİMden bomba kulis: Ne yapıp edip Özgürle Ekremi durdurmalıyız



TAKVİM'DEN BOMBA KULİS: NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAMIZ GEREK

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu 'intikam' üssüne dönen ofislerinde 1 Nisan planları yapıyor ve olağanüstü kurultay zemini yokluyor.



Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.

