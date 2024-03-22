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Kılıçdaroğlu'nun 'paradan kule' suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu'nun bitirecek kozları var... Boşuna "Geçmişi temiz biri" demedi

CHP'deki paradan kule skandalında tüm oklar Ekrem İmamoğlu'nu gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun suskunluğu dikkatlerden kaçmıyor. Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalışının altında ise bir plan yatıyor. İmamoğlu'ndan intikam almak isteyen Bay Bay Kemal'in skandalla ilgili elinin rahat olduğu ve kozlarına güvendiği için şimdilik konuşmadığı öğrenildi. Tam da bu noktada akıllara Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan önce yaptığı "Para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" açıklaması geldi. "Kılıçdaroğlu para kulelerini bildiği için mi geçmişi temiz biri tarifi yaptı?" sorusu önem kazandı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 08:47 Güncelleme 22 Mart 2024, 09:09
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi

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CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

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PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

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TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

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ŞAİBE ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE DE SIÇRADI

CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı... Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi. Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

Yaşanan bu süreçte CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANLI SUSKUNLUĞU: ELİ RAHAT KOZLARI SAĞLAM

Kılıçdaroğlu'nun bahse konu olan mevzudan rahatsız olduğu öğrenilirken suskunluğunun altında bir planın yattığı konuşuluyor. Bilindiği üzere para sayma görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan 'intikam' almak istiyor.

Bay Bay Kemal'in skandalla ilgili elinin rahat olduğu ve kozlarına güvendiği için şimdilik konuşmadığı öğrenildi.



Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi yaptığı bir konuşma önem kazandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'GEÇMİŞİ TEMİZ BİRİ' ÇIKIŞI VE İMAMOĞLU'NUN PARADAN KULELERİ

Kılıçdaroğlu o dönem "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinin sıkıntılı olduğunu ima etmişti.

Gazeteci Nedim Şener de "Kılıçdaroğlu para kulelerini bildiği için mi geçmişi temiz biri tarifi yaptı?" sorusunu yöneltti.



ELİ SAĞLAM OLMASA 'BENİMLE NE ALAKASI VAR" DİYE YIRTINIRDI

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'deki para sayma skandalı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun suskun kalışına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altınok, "Kılıçdaroğlu deneyimli bir isim. Elbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi, "Suçlu Erdoğan'dır" falan demesini beklemiyoruz. Ama "Partimizi yıpratmaya çalışıyorlar" falan diyerek ortaya karışık yapabilirdi. Belli ki yargı süreci sonlanınca yapmak durumunda kalacağı açıklamalar için kendisini bağlamak istemiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun elinin rahat olduğu söyleyen Altınok, "Bu soğukkanlı tavır, Kemal Bey'in skandalla ilgili elinin rahat olduğunun da göstergesi. Kozları sağlam olmalı. Yoksa para sayma görüntüleri ortaya çıkınca, adı bile anılmadan sahneye fırlayıp "Benimle ne alakası var" diye savunmaya geçenler gibi yırtınırdı" ifadelerine yer verdi.

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TAKVİM'DEN BOMBA KULİS: NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAMIZ GEREK
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu 'intikam' üssüne dönen ofislerinde 1 Nisan planları yapıyor ve olağanüstü kurultay zemini yokluyor.

Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.


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