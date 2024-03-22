Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-17" operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 4️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Kasten yaralama,

📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

📌Nitelikli yağma,

📌Yasadışı silah ticareti,

📌Mala zarar verme,

📌Tehdit ve

📌Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌2️⃣3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌4️⃣ adet av tüfeği,

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

📌Çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek,

📌Döviz ve Türk lirasına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle