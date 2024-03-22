Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-17" operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️
Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 4️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Kasten yaralama,
📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
📌Nitelikli yağma,
📌Yasadışı silah ticareti,
📌Mala zarar verme,
📌Tehdit ve
📌Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
📌2️⃣3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌4️⃣ adet av tüfeği,
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
📌Çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek,
📌Döviz ve Türk lirasına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle