CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız







KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN TELEFONUNU AÇMADI



Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.



Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı. Bu durum Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ TV'de de haberleştirildi.

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İkili son olarak 25 Ocak'ta Aysel Öymen'in cenaze töreninde görüntülenmiş, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı almıştı. Daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan gelen 'görüşelim' talebini de reddemişti.







Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam için 1 Nisan'ı iple çektiği öğrenildi.



"NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAK GEREK"



Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen 'intikam' ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.