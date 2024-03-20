CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler sonrası büyük bir kaosla karşı karşıya.
Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalan parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.
Kılıçdaroğlu İzmir'de dakikalarca ayakta alkışlandı
KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.
Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.