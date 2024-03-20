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CHP'de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM'den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür'le Ekrem'i durdurmalıyız

CHP'de 1 Nisan savaşına kılıçlar bileniyor... Seçim sonrasını iple çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı hamleleri sürerken Ankara - Saraçhane hattında 'tele-kriz' patlak verdi. Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı. Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:09 Güncelleme 20 Mart 2024, 13:28
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız

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Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler sonrası büyük bir kaosla karşı karşıya.

Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalan parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

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Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.

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KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.

Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.




KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN TELEFONUNU AÇMADI

Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı. Bu durum Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ TV'de de haberleştirildi.

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TERSLEMEKTEN BETER ETTİ DAVETİNİ REDDETTİ

İkili son olarak 25 Ocak'ta Aysel Öymen'in cenaze töreninde görüntülenmiş, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı almıştı. Daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan gelen 'görüşelim' talebini de reddemişti.




Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam için 1 Nisan'ı iple çektiği öğrenildi.

"NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAK GEREK"

Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen 'intikam' ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'DEKİ KAOSU DAHA DA KÖRÜKLEYECEK PLANI

Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri ve "Özel ve İmamoğlu'nu durdurma" planı sonrası CHP'deki kaosun daha da körüklenmesi bekleniyor.


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