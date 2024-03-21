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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan meydanda 28 bin kişi olduğunu açıkladı. Deprem bölgesini yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, deprem turisti muhalefetin depremden çok reklama para harcadığını ifade ederek, "Kirli tarihlerini yüzlerine vuracağız" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 17:26 Güncelleme 21 Mart 2024, 17:40
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ağaçta dalın güze, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel. Tarihiyle, tabiatıyla insanıyla her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz.

Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız, ter dökeceğiz. Kilis'in hakkını vermek için eser ve hizmet için çabalayacağız.

Şu anda meydanda 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık, 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz hayatını kaybetti.

Deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik, elimizi çekmedik.

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