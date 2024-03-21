Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ağaçta dalın güze, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel. Tarihiyle, tabiatıyla insanıyla her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz.

Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız, ter dökeceğiz. Kilis'in hakkını vermek için eser ve hizmet için çabalayacağız.

Şu anda meydanda 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık, 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz hayatını kaybetti.

Deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik, elimizi çekmedik.

CHP'DE PARA KULESİ: NEREDEN GELİP NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL



Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Neymiş CHP'ye il binası satın alacaklarmış. Başında kim var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Anlaşılan bu teknoloji CHP'ye ulaşmamış. İşin kolayı varken zoru tercih etmezlerdi. Paranın nereden gelip nereye gittiği belli değil.