Başkan Erdoğan’ın seçim mesaisi sürüyor! Önce Kayseri sonra Kilis...





ÖNCE KAYSERİ SONRA KİLİS



Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.

Başkan Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.