Başkan Erdoğan’ın seçim mesaisi sürüyor! Önce Kayseri sonra Kilis...

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.
Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.
ÖNCE KAYSERİ SONRA KİLİS
Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.
Başkan Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.
ENFLASYON DÜŞTÜKÇE ETKİSİ İŞÇİYE EMEKLİYE YANSIYACAK
Erdoğan geride bıraktığımız gün Isparta ve Burdur'da seçmenle buluştu.
Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.