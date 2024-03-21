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Başkan Erdoğan'ın seçim mesaisi sürüyor! Önce Kayseri sonra Kilis...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mesaisi yoğun bir şekilde sürüyor. Geride bıraktığımız gün Isparta ve Burdurlularla buluşan Erdoğan bugün önce Kayseri ardından Kilis'e geçecek.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:57 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:49
Başkan Erdoğan’ın seçim mesaisi sürüyor! Önce Kayseri sonra Kilis...

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31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.



ÖNCE KAYSERİ SONRA KİLİS

Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.

Başkan Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.

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Erdoğan geride bıraktığımız gün Isparta ve Burdur'da seçmenle buluştu.

Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.

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