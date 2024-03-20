DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı

Türkiye terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM, CHP ve Kandil arasındaki kirli ittifaka şahitlik ediyor.

CHP-DEM ORTAKLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt'ta Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi ilçelerinde Mersin ve Akdeniz'de kirli ittifak açık açık dillendiriliyor.