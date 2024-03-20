DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.
Öldürülen terörist Musa Arslan'ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
İSTİKLAL MARŞINA KARŞI ÇIKTI
Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan 2022 Haziran ayındaki belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.
DEM İTİRAF ETMİŞTİ: AKDENİZ'DE ANLAŞTIK
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 17 Şubat'ta yaptığu açıklamada, Mersin, Akdeniz ve Esenyurt'ta "kent uzlaşısının" sağlandığını açıklayıp CHP ile ittifak yaptıklarını itiraf etmitşi.