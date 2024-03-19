SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak'taki hain saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Şehit olan bir askerimize Allah'tan rahmet yaralanan 4 askerimize acil şifalar diliyorum." dedi. Memurların bayram tatilini 9 güne çıkarıldığını müjdeleyen Erdoğan, "Kamu çalışanları 1.5 gün idari izinli sayılacak." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 20:17 Güncelleme 19 Mart 2024, 20:51
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Memurların bayram tatilini 9 güne çıkarıldığını müjdeleyen Erdoğan, "Kamu çalışanları 1.5 gün idari izinli sayılacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kura törenimizle birlikte deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yine canlı bağlantı ile 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yeni metro hattının hizmete açılış törenine iştirak ettik.

Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık. Son hattında devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağı kanaatindeyim.

Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak Belediyesi ve bakanlıklarımızın ilçemize kazandırdığı toplam 62 kalem eser, hizmet ve projeyi resmen hizmeti açtık.

Hem deprem konutlarımızın hem metro hattımızın hem de Mamak'ta hizmete aldığımız yatırımların ülkemize milletimize ve bu yatırımlardan faydalanacak kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum

Şimdi de siz şoför esnafı kardeşlerimle kucaklaşıyor şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Bu sofra biliyorsunuz muhabbet sofrası. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Allah birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın diyorum.

Sevgili kardeşlerim şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik hasbihal ettik, kimi zaman salon toplantılarında, kimi zaman taksi dolmuş duraklarında, kimi zaman trafikte sizlerle hep yakın irtibat halinde olduk.

Türkiye'nin nabzını tutarken her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülke, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz.

Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün sadece Ankara'mızda yüz binlerce hemşerimizin iş yerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.

Bayramda tatil 9 gün



BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI

Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA