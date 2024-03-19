Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU



Memurların bayram tatilini 9 güne çıkarıldığını müjdeleyen Erdoğan, "Kamu çalışanları 1.5 gün idari izinli sayılacak." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kura törenimizle birlikte deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yine canlı bağlantı ile 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yeni metro hattının hizmete açılış törenine iştirak ettik.

Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık. Son hattında devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağı kanaatindeyim.

Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak Belediyesi ve bakanlıklarımızın ilçemize kazandırdığı toplam 62 kalem eser, hizmet ve projeyi resmen hizmeti açtık.

Hem deprem konutlarımızın hem metro hattımızın hem de Mamak'ta hizmete aldığımız yatırımların ülkemize milletimize ve bu yatırımlardan faydalanacak kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum

Şimdi de siz şoför esnafı kardeşlerimle kucaklaşıyor şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Bu sofra biliyorsunuz muhabbet sofrası. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.