Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında İmamoğlu ailesine ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği açıkça görülüyor



CHP'li İmamoğlu araziye üç yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyeler ise buna 'Dur' demek yerine yol verdi.



Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzaklığında bulunan Kirazlı Balaban Tepesi'nde altın madeni çıkarılmasına tepki gösteren CHP'lilerin, Kaz Dağları'nda ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdikleri gözler önüne serildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor. İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edilmiş. Arazide 11 dairenin yapıldığı belirlendi.







CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villası var. SABAH; İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda yapılan ağaç katliamının fotoğraflarına ulaştı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde; İmamoğlu ailesine ait ada ve parseller sorgulandığında arsaların bir kısmında dairelerin yapıldığı, arsa olarak gözüken alanlara da ağaçların bulunmadığı görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Çanakkale Eceabat Bigali Köyü'nde de 478.89 metrekare bahçeli kargir evi bulunuyor. İmamoğlu'nun söz konusu iki evinin yakınında ağaçların bulunduğu görülüyor. Söz konusu evlerin de ağaçlar kesilerek yapıldığı iddia ediliyor.





GÖZ YUMDULAR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Kaz Dağları'nda gerçekleşen ağaç katliamını görmezden gelmeleri ise dikkat çekiyor. CHP'li belediye başkanları Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzaklığında bulunan Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağları olarak gösteriyor ve halkı yanlış bilgilerle yönlendiriyor.



KAZ DAĞLARI'NI KORUYALIM DEMİŞTİ!

EKREM İmamoğlu, 1 Ağustos'ta Twitter'da Kaz Dağları'nın korunmasına yönelik paylaşımda bulunmuştu. İmamoğlu; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma"" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu, 6 Mart'ta da Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygıyla izlediğini iddia etmişti.







TALANIN ÂLÂSI...

Çanakkale Tarım Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, Kaz Dağları'nda CHP'lilerin villalarının olduğunu belirterek "Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler yapıyor. Çok açık net ortada... Bu yapılan eylemleri tiyatro diye düşünüyorum" demişti.



KENAN KIRAN / SABAH

