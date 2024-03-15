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Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı! İBB'den Çeşme'ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı akçeli işlerin ardı arkası kesilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ile hareket eden ve delege borsası işlerinin merkezinde olan CHP'li Erkan Çakır olay ifşalarda bulundu. Çakır, Beylikdüzü'nden Zonguldak'a Muğla'dan Çeşme'ye kadar birçok yerde Ekrem İmamoğlu'nun rant için isimler belirlediğini iddia ederek, İBB'de müteahhitlerden "alınan" paraların merkezindeki isimleri de ifşa etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 15 Mart 2024, 12:10
Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...

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Cumhuriyet Halk Partisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı akçeli işlerin ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüleri konuşurken bir bomba daha patladı.

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YENİ BOMBA: EKREM İMAMOĞLU'NUN RANT AĞI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ile hareket eden ve delege borsası işlerinin merkezinde olan CHP'li Erkan Çakır olay ifşalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ile Erkan ÇakırEkrem İmamoğlu ile Erkan Çakır

Beylikdüzü'nden Zonguldak'a Muğla'dan Çeşme'ye kadar birçok yerde Ekrem İmamoğlu'nun rant için isimler belirlediğini iddia eden Çakır İBB'de müteahhitlerden "alınan" paraların merkezindeki isimleri de ifşa etti.

Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı! Erkan Çakır ifşaladı!

Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun Zonguldak'ta rant için bir park yaptırdığını ve İmamoğlu sayesinde hızlı yükselişiyle bilinen Kalfa Adem'in cebini dolduğunu söyledi.

Fotoğrafta: Kalfa AdemFotoğrafta: Kalfa Adem

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Çakır, "Zonguldak Alaplı Belediyesi CHP'de... Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmiyor. Gidiyor Alaplı Belediyesi'ne 100. Yıl Parkı diye bir park yapıyor. Alaplı Belediyesinde bu parkı yapan Ekrem İmamoğlu bunu cebini doldurmak için yapıyor. "Kalfa Adem" diye bir adam var. Bu Ekrem İmamoğlu'nun adamı. İmamoğlu Alaplıya yapacağı parkı bu adama veriyor. Tabii bu adam elini hiçbir şeye sürmüyor. 149 milyona bu işi yapıyor. Taşeronlara veriyor bu işi. 149 milyondan 50 milyon cebine indiriyor. Alaplıya sadece 1 kere gidiyor." dedi.

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İBB'DE KİRLİ ÇARK
CHP'li Eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Çakır, İBB'de müteahhitler üzerinden döndürülen rant çarkını da ifşa etti.

Çakır, İBB Finansman Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Rezzan Neslihan Vural'I İBB'de görevli Emre Yeşilördek'i ve İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'i işaret etti.

Çakır şu iddialarda bulundu:

"Mali İşlemler Daire Başkanı Rezzan Neslihan Vural... Emre Yeşilördek sizin neyinizdir, ne iş yapar bu çocuk? Bütün müteahhitler bu çocukla görüşmek için neden sıraya giriyor.? Neslihan hanım, Fatih Keleş siz bu işin neresindesiniz.?

Emre Yeşilördek bu müteahhitlerle görüşüp daha sonra alacakları için Rezzan Neslihan hanımla görüştürüyor mu? Para dediğim de yüzde 10'luk kısım dönüyor mu? Emre Yeşilördek bu işi yapıyor müteahhitler bununla görüşüyor bu da daire başkanıyla ya da Fatih Keleşle görüştürüyor. İBB'deki vurgunlara bakar mısınız." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş

"BEYLİKDÜZÜ, BODRUM ÇEŞME..."
"Daha Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Ekrem'in ortağı. Ekrem onu orada neden tutuyor?" diyerek rant işi olduğunu ve meseleyi daha sonra açıklayacağını söyledi.

Çakır, Muğla ve Çeşme gibi yerde aday yapılan isimlerin direkt Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini öne sürerek meselenin altında rant olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu ile Ahmet ArasEkrem İmamoğlu ile Ahmet Aras

Çakır iddialarını şöyle sürdürdü:

"Bir de Bodrum işi var. Bodrum'da Tamer Mandalinacı'yı aday yaptılar. Onun yanına da Bakırköy'den Meclis üyesi olan Nadir Ataman'ı verdiler. Adam zaten Bakırköy'de Meclis üyesi neden oraya veriyorsunuz. Çünkü rant orayı talan edeceksiniz. Senin Bodrum'da Dilek İmamoğlu'nun üzerine olan villan yok mu? Ahmet Aras hiç olmayacak şeye ruhsat verdi. Neden onu belediye başkanı adayı yaptın hepsini açıklayacağım.

Lal Denizli'nin Çeşme'de ne işi var. Oyu İstanbul'da orada oy bile kullanamıyor. Lal Denizli'yi rant için oraya vermediniz mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi zapettiğini söyleyen Çakır, "Belediye Başkan Adaylarını Meclis üyelerini kendisi belirliyor. Özgür Özel'i takmıyor." dedi.

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