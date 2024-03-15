Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...

Cumhuriyet Halk Partisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı akçeli işlerin ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüleri konuşurken bir bomba daha patladı.



YENİ BOMBA: EKREM İMAMOĞLU'NUN RANT AĞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ile hareket eden ve delege borsası işlerinin merkezinde olan CHP'li Erkan Çakır olay ifşalarda bulundu.