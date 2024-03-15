Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...

Çakır, İBB Finansman Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Rezzan Neslihan Vural'I İBB'de görevli Emre Yeşilördek'i ve İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'i işaret etti.
Çakır şu iddialarda bulundu:
"Mali İşlemler Daire Başkanı Rezzan Neslihan Vural... Emre Yeşilördek sizin neyinizdir, ne iş yapar bu çocuk? Bütün müteahhitler bu çocukla görüşmek için neden sıraya giriyor.? Neslihan hanım, Fatih Keleş siz bu işin neresindesiniz.?
Emre Yeşilördek bu müteahhitlerle görüşüp daha sonra alacakları için Rezzan Neslihan hanımla görüştürüyor mu? Para dediğim de yüzde 10'luk kısım dönüyor mu? Emre Yeşilördek bu işi yapıyor müteahhitler bununla görüşüyor bu da daire başkanıyla ya da Fatih Keleşle görüştürüyor. İBB'deki vurgunlara bakar mısınız." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş
"BEYLİKDÜZÜ, BODRUM ÇEŞME..."
"Daha Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Ekrem'in ortağı. Ekrem onu orada neden tutuyor?" diyerek rant işi olduğunu ve meseleyi daha sonra açıklayacağını söyledi.
Çakır, Muğla ve Çeşme gibi yerde aday yapılan isimlerin direkt Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini öne sürerek meselenin altında rant olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Aras
Çakır iddialarını şöyle sürdürdü:
"Bir de Bodrum işi var. Bodrum'da Tamer Mandalinacı'yı aday yaptılar. Onun yanına da Bakırköy'den Meclis üyesi olan Nadir Ataman'ı verdiler. Adam zaten Bakırköy'de Meclis üyesi neden oraya veriyorsunuz. Çünkü rant orayı talan edeceksiniz. Senin Bodrum'da Dilek İmamoğlu'nun üzerine olan villan yok mu? Ahmet Aras hiç olmayacak şeye ruhsat verdi. Neden onu belediye başkanı adayı yaptın hepsini açıklayacağım.
Lal Denizli'nin Çeşme'de ne işi var. Oyu İstanbul'da orada oy bile kullanamıyor. Lal Denizli'yi rant için oraya vermediniz mi?"
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi zapettiğini söyleyen Çakır, "Belediye Başkan Adaylarını Meclis üyelerini kendisi belirliyor. Özgür Özel'i takmıyor." dedi.