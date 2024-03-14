CHP’li Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorum





KIVIRMAYA ÇALIŞTI

Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu yalanlan vaatlerini geçiştirmeye çalıştı. Sunucunun "Metro'yu iki katına çıkartacağız demişsiniz? Vaadiniz 2019'da şu anda metroyu iki katına çıkartacağız demişsiniz" sözlerine CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Yani şimdi nerede kelime kelime neyi aldınız bilmiyorum" diyerek geçiştirdi.





"5 YILDA YETİŞMEZDİ"

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diğer bir yalanı 'boğaz geçidi' vaadi de soruldu. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun cevabı yok artık dedirtti. Sunucunun "5 yılda neden yapmadınız?" sorusuna İmamoğlu ise "5 yılda yetişmezdi" dedi. Aklayan ziyan cevap sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.



DENİZALTI İLE KENT İÇİ YOLCULUK

Sunucunun broşürünüzden aldım diyerek vurguladığı denizaltı ile kent için yolculuk vaadini Ekrem İmamoğlu yine "Hatırlamıyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE HATIRLAMIYORUM DEMİŞTİ!

CHP'li Ekrem İmamoğlu dün katıldığı (13.03.204) canlı yayında da İstanbulluyu kandırdığı yalan vaatlerini hatırlamadığını söylemişti. İmamoğlu'nun o sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Bu bağlamda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaat edipte yapmadığı projeleri tekrar hatırlamakta fayda var.

İşte yapılmayan o yalan vaatler:



SAĞLIK

1) 40 semte doğum evi yapılmadı.

2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.

3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.

4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.

5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.

6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.