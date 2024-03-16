Türkiye genelinde Ramazan denetim sıklaştı! Yöresel ürün hilesi çökertildi! Halkın cebine göz dikenlere ceza yağdı

RAMAZAN AYINI FIRSAT BİLDİLER

Bu kapsamda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM'lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan denetimlerde Ramazan ayını fırsat bilip yöresel ürün adı altında satılan etiketsiz toplam 717 kilo sucuk, 332 kilo peynir ve 308 kilo tereyağına el koyarak İl Müdürlüğü'nde muhafaza altına aldı. Etiketli satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı. Denetimler sonucu işletmelere de idari para cezası uygulandı.