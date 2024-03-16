Türkiye genelinde Ramazan denetim sıklaştı! Yöresel ürün hilesi çökertildi! Halkın cebine göz dikenlere ceza yağdı

Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için düzenli gıda denetimlerini yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı için tüm Türkiye'de harekete geçti.
Başkentte AVM'lere yönelik yapılan gıda kontrollerinde etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.
7.500 GÖREVLI SAHADA
Gıda satışı yapılan ve toplu yemek yenilen yerleri düzenli olarak denetleyen bakanlık, Ramazan ayının gelmesiyle gıda güvenilirliğini tekrar ele aldı.
Ramazan ayı için gıda kontrol mesaisine başlayan bakanlık, Türkiye'nin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü görevlisi ile sahadaki denetimlerini artırdı. Uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulanırken bakanlık gıda kontrol ekipleri, işletmeleri gezerek vatandaşın sağlığını tehlikeye sokan ürünleri denetliyor.