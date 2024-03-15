Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.
'BALIKÇI' SORUSU AYARINI KAÇIRDI: GENCİ AZARLADI
Geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişi içerisinden kürsüden bir kadın vatandaşı azarlayan İmamoğlu, katıldığı bir Youtube yayında kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün Büyükelçiyle balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı.
ESAS MAĞDUR OLAN İSTANBULLU
Peki, Ekrem İmamoğlu iddia ettiği gibi balık yediği için mağdur mu oldu? Cevap elbetteki hayır.
O gün esas mağduriyeti kar esareti altında saatlerce evine ulaşamayan, belediyenin yetersiz çalışmasından ötürü yollarda kalan İstanbullu yaşadı.
KAR KÜREME ARACIYLA BALIK YEMEYE GİTTİ
Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda bahse konu olan balık restoranına gitti. Alkollü mekanda İngiliz Büyükelçiyle gelecek tahayyülleri kurdu.