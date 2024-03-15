Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti





ESAS MAĞDUR OLAN İSTANBULLU



Peki, Ekrem İmamoğlu iddia ettiği gibi balık yediği için mağdur mu oldu? Cevap elbetteki hayır.

O gün esas mağduriyeti kar esareti altında saatlerce evine ulaşamayan, belediyenin yetersiz çalışmasından ötürü yollarda kalan İstanbullu yaşadı.







KAR KÜREME ARACIYLA BALIK YEMEYE GİTTİ



Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda bahse konu olan balık restoranına gitti. Alkollü mekanda İngiliz Büyükelçiyle gelecek tahayyülleri kurdu.