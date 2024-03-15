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Para kulelerinde Ekrem'in "parmak izi!" CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu'na yıkma peşinde... Fatih Keleş'in ifadesi alınacak

CHP'lilerin paradan kule yaptığı görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paraları Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi. Paranın kimin cebine girdiği sorusu ise yanıt arıyor... CHP'den peş peşe "kayıt dışı" para itirafları gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalın faturasını Canan Kaftancıoğlu'na kesmeye çalıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz şaibenin merkezinde yer alması "Paralarda Ekrem İmaoğlu'nun parmak izi var" yorumları yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 09:31 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:01
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alınacak

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.

KAYIT DIŞI OLDUĞU KESİNLEŞTİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürerken gelen itiraflar paranın kayıt dışı olduğunu gösterdi.

İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı!

DÜZMECE BELGE
Söz konusu binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Çiçek "CHP il başkanlığının yayınladığı düzmece belgeye itibar edilmemelidir" dedi.

ÖNCE ÇELİK SONRA İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı da itiraf etti.

Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...

Çelik, "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyerek söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Ancak bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti. Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.

Böylelikle Çelik, CHP Genel Merkezi'nin kayıt dışı iş yaptığı vergi kaçırdığını ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etti.

EKREM İMAMOĞLU KENDİNİ AKLAMA DERDİNDE
Kasası ve müdürü başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.

Dün katıldığı Habertürk yayınında "Para beni ilgilendirmiyor" diyen Ekrem İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.

Genel Merkezin 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

İmamoğlundan kayıt dışı para itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkezi sattı: Usul açısından hatalı, eksikİmamoğlundan kayıt dışı para itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkezi sattı: Usul açısından hatalı, eksik

ÖZGÜR ÖZEL SUÇU CANAN'A YIKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise günler sonra bavullar dolusu para görüntülerine ilişkin konuştu.

Neden kaporonun elden verildiği sorulan Özgür Özel, "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan hanım tarafından yürütülen süreçti. O süreci doğrudan yürüten kişiydi. Mutlaka il başkanımız konuşmuştur, oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum." ifadelerini kullanarak para skandalının ihalesini CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıktı.

FATİH KELEŞ İFADE VERECEK
Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz dün ifade verdi.

CHP'deki skandal 'para sayma' görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede!

YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTILAR
"Şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtilen Poyraz ve Nas, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

Can Poyraz ve Özgür NasCan Poyraz ve Özgür Nas

Poyraz ve Nas basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise bugün gelmesi bekleniyor.

PARALARI KELEŞ GETİRDİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN "PARMAK İZİ"
Paraların Fatih Keleş'e kim tarafında verildiği, kimin cebine girdiği soruları ise yanıt bekliyor.

Şaibeli görüntülerin buzdağının görünen kısmı olduğu konuşulurken Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz için Ekrem İmamoğlu'nun "parmak izleri" orumu yapıldı.

Takvim o bağlantıları detaylarıyla yazmıştı.

CHPdeki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleşi mercek altına aldıkCHPdeki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleşi mercek altına aldık

Hürriyet Yazarı Nedim Şener Konuyu köşesine taşıdı.

"Meczup' Ekrem'in balyalardaki parmak izleri" başlığını atan Şener şu detaylara dikkat çekti:

"CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için olduğu iddia edilen balya balya paraların sayım görüntüsünün ortaya çıkması İmamoğlu'nda önce panik ve öfke sonra korku yaratmışa benziyor. Hele hele açılan soruşturma kapsamında; sayımı dört saati bulan balya balya paralardan kule yapan "çok sevdiğim yol arkadaşım" dediği Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadeye çağrılması korkusunu iyice artırmışa benziyor.

Onu çok iyi tanıyan bir iş insanı, "Onun korkusu inanın ki arkadaşları için falan değil olayın ucunun kendisine ve parasına dokunulacağını düşünmesinden" sözleri İmamoğlu'nun karakteri hakkında ipucu veriyor.

Çünkü "İmamoğlu'nun kasası" diye bahsedilen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz bu işte adeta parmak izi özelliği taşıyor.

Çünkü CHP Genel Merkezi 2019'da 25 milyon TL'yi resmi ve yasal banka havalesi ile İstanbul İl Başkanlığı binasının parasını yollayıp, tapusunu almış. Balya balya paraların CHP Genel Merkezi'ni ilgilendiren yönü yok. Ancak şu andaki CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu, balya balya paraların İl Başkanlığı binasının alımı için yapılan ödeme hatta "kapora" olduğunu iddia ediyorlar. "Kapora" ise CHP'nin havale yaptığı 25 milyon TL tutardan düşülmesi gerekiyordu. Oysa böyle bir durum yok.

PARA AKLAMA MI
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, binanın 40 milyon liraya alındığını, 25 milyon TL'nin CHP Genel Merkezi tarafından ödendiğini, 15 milyon liranın ise elden ödendiğini söylüyor.

Ödeme karşılığında evrak olarak da üzerinde CHP Genel Merkezi adına bina alımı ile yetkilendirilmiş hiçbir kişinin imzası bulunmayan, o tarihteki İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın imzasını taşıyan ve hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir A4 kağıdı gösterdi. Hem CHP İstanbul İl Başkanlığı hem de İmamoğlu paranın kaynağını ise "bağış" olarak açıklamaya çalışırken, İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP'ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanlarından" söz etti.

Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHPnin şaibeli para skandalının kilit isimleri...Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHPnin şaibeli para skandalının kilit isimleri...

Böyle kişiler var mı, kimdir ne karşılığı bağış yapmışlardır, yardım karşılığı makbuz kesilmiş midir, hepsi muamma. Ayrıca CHP Genel Merkezi'nin hiçbir bilgisi olmayan bu paranın İstanbul İl Başkanlığı binası alımında kullanıldığı açıklaması, rüşvet veya irtikap gibi bir yasadışı menfaatin bina alımı üzerinden aklanması gibi bir soruyu da akla getiriyor.

CHP Genel Merkezi ile hiç ilgisi olmayan balya balya paraların İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında kullanıldığını söylemek ise partinin başını belaya sokmak demektir. Böyle bir durumda CHP kayıtdışı ya da yasadışı parayla gayrimenkul sahibi olmuş sayılır ki, bu gerçek dışı iddia CHP'nin başını ağrıtır.

AÇIKLAMADA YILMAZ'IN ADI GİZLENDİ
Neyse ki, yargı bu konuya el attı ve gerçeği ortaya çıkaracaktır. Nitekim, üç gün önce, "CHP İl Başkanlığı binasının satın alma sürecinde bir hukuk ofisinde yapılan işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde" diye kefil olan Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı yayında, "Bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" demeye başladı.

Bir de bu işin İBB ve kendisiyle ilgisi olmadığını söylüyor.

Madem öyle, bina alımı ile ilgili yetkisi olmayan, nereden geldiği nereye gittiği belli olmayan balya balya paraları sayan Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada ne işi var.

Bir de CHP'nin konuyla ilgili açıklamasında, para sayma görüntülerindeki kişilerin kimliği şöyle açıklandı:

"Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın, satın alma sürecini koordine eden kişilerdir."

Bunların hiçbirisi bina alımı ile ilgili yetkili kişi değil, ama ilginç olan, orada bulunan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada olduğu neden saklandı? Gerçeği gizleyebileceklerini sandılar galiba."

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