KAYIT DIŞI OLDUĞU KESİNLEŞTİ CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürerken gelen itiraflar paranın kayıt dışı olduğunu gösterdi.

CHP 'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.

DÜZMECE BELGE

Söz konusu binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Çiçek "CHP il başkanlığının yayınladığı düzmece belgeye itibar edilmemelidir" dedi.

ÖNCE ÇELİK SONRA İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı da itiraf etti.

Çelik, "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyerek söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Ancak bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti. Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.

Böylelikle Çelik, CHP Genel Merkezi'nin kayıt dışı iş yaptığı vergi kaçırdığını ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etti.