Kemal Kılıçdaroğlu’nun intikam yemininde son perde | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan değişimcilere: Bizi hançerleyenleri unutmadık!

TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI

TAKVİM Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.



Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Öyle ki seçim sonrası olağanüstü kurultayla geri dönme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin söylemleri de buna işaret ediyor.

KARA LİSTE HAZIRLANIYOR

31 Mart Yerel Seçimlerine 15 gün kala terörün siyasi uzantısı olan DEM ile kent uzlaşı adı altında Kandil İttifakı kuran CHP'de sular durulmuyor. Parti içi kara liste hazırlanıyor. Parti yönetimini hedef alan isimler tek tek not ediliyor. Kara liste yerel seçim sonrası MYK masasına gelecek.