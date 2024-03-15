Kemal Kılıçdaroğlu’nun intikam yemininde son perde | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan değişimcilere: Bizi hançerleyenleri unutmadık!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilgi sonrası CHP'de başlayan koltuk kavgası her geçen gün boyut atlayarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilgi sonrası CHP'de başlayan koltuk kavgası her geçen gün boyut atlayarak devam ediyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel merkezini hiçe sayarak hareket ediyor. Eş başkan konumuna düşen Özgür Özel ise koltuğu kaybetmemek için mücadele ediyor.
Öte yandan koltuğundan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise intikam odaklı çalışmalarına devam edip 1 Nisan sonrası için hazırlanıyor.
Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan aylar sonra ilk kez 16 Şubat'ta sahada gördük. Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinde arkasında yer alan "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bir mesaj olarak algılandı.
TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
TAKVİM Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.
Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.
Öyle ki seçim sonrası olağanüstü kurultayla geri dönme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin söylemleri de buna işaret ediyor.
KARA LİSTE HAZIRLANIYOR
31 Mart Yerel Seçimlerine 15 gün kala terörün siyasi uzantısı olan DEM ile kent uzlaşı adı altında Kandil İttifakı kuran CHP'de sular durulmuyor. Parti içi kara liste hazırlanıyor. Parti yönetimini hedef alan isimler tek tek not ediliyor. Kara liste yerel seçim sonrası MYK masasına gelecek.
ŞAİBELİ KURULTAY
Öte yandan delegelerin Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığı iddia edilen kurultayda koltuğunu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri olağanüstü kurultaya, Genel Merkez ise tasfiyeye hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Eren Erdem ile Bülent Kerimoğlu'nun ilk sırada olduğu söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNİ HEDEF ALDI
Genel Merkez cephesi ise kaynıyor. Özgür Özel kurultay hesabı yapan isimleri ve grubu "muhterisler, hazımsızlar ve kraldan çok kralcılar" olarak nitelendirdi. "Kılıçdaroğlu siyasette olmazsa biz siyasette olmayız" diye çıkar grubu sözleri ile seçim sonrası için hesap yapanları hedef aldı.
HANÇER DAVASI
Bunun yanında CHP'de devam eden bir "hançer" davası var. Kemal Kılıçdaroğlu sırtından hançerlendiğini söyledi ancak Özgür Özel buna tepki gösterip "hançer de yok hançerleyen de yok" diyerek cevap vermişti. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır bu hançer tartışmasını devam ettirecek sözlere imza attı.
"SAZ ÖPMEYLE ALEVİLERİ KANDIRAMAZSIN"
Aday belirleme sürecinde Aleviler üzerinden CHP içindeki değişimcilerin söylemleri büyük tepkiler çekmiş ve daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için farklı jestler yapmıştı.
Fakat CHP içindeki Alevilerin küskünlüğü sürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, resmen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu yönetimini topa tuttu.
Memleketinde katıldığı bir programda konuşan Çakır, 31 Mart'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"PEYGAMBER EFENDİMİZİN AKRABASI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SELAMINI GETİRDİM"
Saz öpmeyle Alevi olunmaz. Saz öpmeyle Alevileri kandıramazsın. Her şeyden önce daha bundan 4 ay önce memleketin en kral adamı Horasan Yörükleri'nin efendisi, Seyyid Mahmut Hayrani'nin torunu, peygamber efendimizin akrabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size.
"BİZ ARKADAN HANÇERLEYENLERİ UNUTMADIK"
Kimse Alevi'yi kuma gömemez. Burası büyük bir ibadethane. Bu güzel kuruluşu işine gelince kullanacaksın işine geldiğinde kullanamayacaksın. Yok öyle yağma!! Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık.
Siz unuttunuz mu? O zaman bir kere kimseye eyvallah etmeyeceksiniz. İşte burada belediye başkanı hayasıyla namusuyla Mezitli'ye hizmet etti. Çalmadı çaldırmadı. Buraya vatandaşının yanına geldi.
"31 MART'TA BİR KİŞİ DAHA GELECEK"
Ben Ali'nin Veli'nin vekili değilim. Geliyor 31 Mart. Ama onunla beraber bir kişi daha geliyor. İşte o bir kişi geldiği zaman zıp zıp zıplayanlara el kol işareti yapanlara bir ders verme zamanı geldi.