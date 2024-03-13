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İmamoğlu'ndan 'DEM'li operasyon! Kılıçdaroğlu'na "bedel ödeyeceksin" tehdidi: Özgür Özel'e "koltuğu kaybedersin" resti

CHP kriz ve kaosa 'DEM' tuttu. Burcu Köksal'ın geri adım atmayıp bir kez daha "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim" resti çekmesi Ekrem İmamoğlu'nu panikletti. DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan İmamoğlu, medyatik operasyona girişti. Saraçhane fonlu sosyal medya tetikçileri hem Kılıçdaroğlu hem Burcu Köksal hem de Özgür Özel'i tehdit etti. Kılıçdaroğlu'na "Bedel ödeyeceksin" denildi, Özgür Özel'e "Koltuğunu kaybedersin" resti çekildi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:42 Güncelleme 13 Mart 2024, 16:59
İmamoğlu’ndan ’DEM’li operasyon! Kılıçdaroğlu’na bedel ödeyeceksin tehdidi: Özgür Özel’e koltuğu kaybedersin resti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'DEM' kaosu patlak verdi. CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.

KÖKSAL'A TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN MI?

Bilindiği üzere Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.

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Köksal'ın partiyi karıştıran DEM çıkışının talimatını Kılıçdaroğlu'nun verdiği öne sürülürken "Bay Bay Kemal 1 Nisan öncesi somut adım attı" yorumları yapıldı.

İMAMOĞLU KÖKSAL'I ÇİZDİ... "KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"

Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA REST
İmamoğlu cephesi daha sonrasında Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Gelişme üzerine CHP içindeki Ekremci kliği "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımlayan Bay Bay Kemal, "Kimse beni susturamaz ve sindiremez" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.

Krizin baş aktörü Burcu Köksal ise geri adım atmadı. Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e rest çeken Burcu Köksal üstüne basa basa "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim" dedi.




Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan Ekrem İmamoğlu, medyatik operasyona girişti.

KILIÇDAROĞLU, BURCU KÖKSAL VE ÖZGÜR ÖZEL'E TEHDİT

Saraçhane tarafından fonlanan sosyal medya tetikçileri hem Kılıçdaroğlu hem Burcu Köksal hem de Özgür Özel'i tehdit etti.



BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA: BEDEL ÖDEYECEKSİN
İmamoğlu'nun ekibi tarafından fonlanan "Gençliğimiz var" isimli X platformu, "Bu operasyonun bedeli ÖDENECEK" paylaşımında bulunarak hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Burcu Köksal'ı hedef gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E: KOLTUĞUNU KAYBEDERSİN
Aynı platform Özgür Özel'e de "Bundan geri atan kim olursa olsun koltuğunu kaybeder. AÇIK VE NET!" göndermesinde bulundu.



CHP'li Erkan Çakır ise, Ekrem İmamoğlu'nun fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i tehdit etmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çakır, "Ekrem İmamoğlu'nun trol hesapları artık CHP genel başkanı Özgür özeli bile hedef almaya başladı. Bundan geri adım atan kim olursa olsun koltuğunu kaybeder demek ne oluyor?" dedi.

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