İmamoğlu'ndan 'DEM'li operasyon! Kılıçdaroğlu'na "bedel ödeyeceksin" tehdidi: Özgür Özel'e "koltuğu kaybedersin" resti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'DEM' kaosu patlak verdi. CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.
KÖKSAL'A TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN MI?
Bilindiği üzere Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.
Köksal'ın partiyi karıştıran DEM çıkışının talimatını Kılıçdaroğlu'nun verdiği öne sürülürken "Bay Bay Kemal 1 Nisan öncesi somut adım attı" yorumları yapıldı.
İMAMOĞLU KÖKSAL'I ÇİZDİ... "KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"
Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.