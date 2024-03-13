İmamoğlu'ndan 'DEM'li operasyon! Kılıçdaroğlu'na "bedel ödeyeceksin" tehdidi: Özgür Özel'e "koltuğu kaybedersin" resti

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Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan Ekrem İmamoğlu, medyatik operasyona girişti.



KILIÇDAROĞLU, BURCU KÖKSAL VE ÖZGÜR ÖZEL'E TEHDİT



Saraçhane tarafından fonlanan sosyal medya tetikçileri hem Kılıçdaroğlu hem Burcu Köksal hem de Özgür Özel'i tehdit etti.