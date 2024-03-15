Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti

SONRADAN ÇARK ETTİ Evinde çeşme suyu içtiğini belirten İmamoğlu, yanındaki pet şişe içerisinde suyu yayın esnasında fark edince kıvırmaya çalışarak, "Yani oturup her gün musluktan su içmiyorum, öyle bir vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum yanımda gezdiriyorum ama evde de içiyorum" dedi.

YİNE YALANA BAŞVURDU Su nucunun göreve gelmeden önce '5 yıl sonra musluklardan su içilebilecek' sözünü hatırlatması üzerine ise İmamoğlu yine yalana başvurdu.

ESKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELDİ

İstanbul'da vatandaşlar, CHP'li İBB yönetimindeki İSKİ'nin iş bilmezliğine defalarca kez isyan etmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın paylaştığı görüntülerde musluklardan çamurlu su aktığı görülürken, videoya alan kişinin "Bu ne ya" diyerek tepki vermesi dikkat çekmişti.

Yine CHP'li İBB'ye ait yol bakım aracı, Kağıthane'de bulunan Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne araçtaki siyah renkteki kirli sıvıyı dökerken yakalanmıştı.

Diğer yandan su sorunu yalnızca İstanbul'da değil illerde de varlığını sürdürüyor. CHP'li belediyelerin elinde olan Edirne'de ve Ankara'da da bu duruma benzer pek çok olay yaşanmıştı.

BOŞ YERE AKAN SULARI GÖRMEZDEN GELDİ

Ayrıca kayıp kaçak oranının düştüğünü söyleyerek sözlerini tamamlayan İmamoğlu, İSKİ'ye ait olan boruların patlamasını da göz ardı ederek, saatlerce boş yere akan suları es geçti.